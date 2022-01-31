TARSİM: “Üreticilere 92 milyon TL hasar ödemesi yapılacak”

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde etkili olan kar yağışları sebebiyle sigortalı üreticilerden ‘kar ağırlığı' nedenine bağlı olarak bugüne kadar 156 adet hasar ihbarı alındığı bildirilerek, eksper görevlendirme işlemlerinin hızlıca yapıldığı ve sahadaki tespitlere başlandığı belirtildi.

Açıklamada, kar ağırlığı/yükü sebebiyle sera, bitkisel ürün ve hayvan hayat sigortaları branşlarında ihbarlar alındığı kaydedilirken, sera sigortasında Amasya, Tokat, Isparta, Kahramanmaraş, Aksaray, Samsun, Erzincan, Antalya ve Mersin illerindeki üreticilerden alınan ihbarların başı çektiği aktarıldı.

Açıklamada yer verilen bilgiler şu şekilde:

“Bu yıl çetin geçen kış şartları, hayatın pek çok alanını olduğu gibi tarımsal faaliyetleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu doğrultuda, geçtiğimiz haftalarda ülke genelinde etkili olan kar yağışları sebebiyle sigortalı üreticilerimizden bitkisel ürün, sera ve hayvan hayat sigortaları branşlarında, kar ağırlığına/yüküne bağlı olarak yaşanan hasarlardan ötürü 156 adet ihbar alınmıştır. Bu ihbarların 122 adedini sera sigortası, 25 adedini bitkisel ürün ve 9 adedini ise hayvan hayat sigortaları ihbarları oluşturmuştur. Sera sigortalarındaki ihbarlar ağırlıklı olarak, Amasya, Tokat, Isparta, Kahramanmaraş, Aksaray, Samsun, Erzincan, Antalya ve Mersin, bitkisel ürün sigortalarında, Mersin, hayvan hayat sigortalarında ise Malatya, Düzce, Bolu, Mersin, Gaziantep, Aksaray, Kahramanmaraş, Kırşehir ve Adıyaman illerindeki sigortalı üretici ve yetiştiricilerden alınmıştır. İhbarların alınmasını takiben eksper görevlendirmeleri hızlıca yapılarak, sahada hasar tespit işlemlerine başlanmıştır. Bu doğrultuda “kar ağırlığı” sebebine bağlı olarak meydana gelen hasarlar sonucunda, sigortalı üreticilere dosya işlemlerinin tamamlanmasını takiben 26 milyon TL ödeme yapılacağı öngörülmektedir.

Bitkisel ürün sigortası branşında, Aralık ve Ocak aylarında üreticilerden don nedenli olarak ise 1.813 adet hasar ihbarı alınmıştır. İhbarlar ağırlıklı olarak, narenciye ve zeytin ürünlerinden alınmış olup, Bursa, Muğla, Adana, Mersin ve Hatay illeri başı çekmektedir. Poliçelerin 245 milyar TL olan toplam sigorta bedeline karşılık 30 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Hasar tespit işlemleri devam eden diğer dosyalar için ise 36 milyon TL muallak tutar oluşmuş ve poliçelerin vade sürelerinin tamamlanmaları ile birlikte tazminatları hesaplanarak ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Bitkisel ürün sigortasında dolu ağı ve örtü ile destek (telli terbiye) sistemleri ve bu sistemlerin altında bulunan ürünler, sera sigortasında, sera yapı malzemeleri, içindeki teknik donanım ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler, hayvan hayat sigortalarında ise çatı çökmesi sebebiyle hayvanların ölümü, kar ağırlığı/yükü riskine karşı; don riski ise isteğe bağlı olarak, yaş meyvelerdeki miktar kaybına karşı teminat kapsamındadır.

Üretici ve yetiştiricilerimize vakit kaybetmeden TARSİM'e üye sigorta şirketlerinin yetkili acentelerine başvurarak, bitkisel ürünlerini, hayvanlarını ve seralarını sigortalatmalarını tavsiye ediyoruz.”