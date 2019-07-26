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TARSİM'den ‘Hasat Bayramı' mesajı

TARSİM’in geleneksel Hasat Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajında "Üstün bir gayret göstererek, faaliyetlerini sürdürmeye devam eden üreticilerimizin Hasat Bayramını kutluyoruz” denildi.

TARSİM'in geleneksel Hasat Bayramı sebebiyle yayınladığı mesajında "Üstün bir gayret göstererek, faaliyetlerini sürdürmeye devam eden üreticilerimizin Hasat Bayramını kutluyoruz” denildi.


Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından, 69.'su Ankara'da düzenlenen Geleneksel Hasat Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.


Mesajda şu ifadeler yer aldı:


“Doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları, yaşamın pek çok alanında olduğu gibi tarımsal üretim üzerinde de günden güne etkilerini artırmaktadır. TARSİM olarak, bu olumsuzluklara karşın, üstün bir gayret göstererek, faaliyetlerini sürdürmeye devam eden üreticilerimizin her zaman yanındayız. Üreticilerimizin emeğinin, alın terinin ve umudunun karşılığına, hasarsız, bolluk, bereket ve sağlıkla ulaşmasını diliyor, Hasat Bayramı'nı kutluyoruz.”

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