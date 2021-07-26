TARSİM'den sele teslim olan Rize ve Artvin'e geçmiş olsun ziyareti

TARSİM heyeti, yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle Rize ve Artvin'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz tarihinde Rize'nin Ardeşen, Güneysu ve Çayeli İlçelerinde etkili olan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle, hasarları yerinde incelemek, üretici ile yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere bölgeye 18 ve 19 Temmuz tarihlerinde ziyaret gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genc makamında ziyaret edilerek, bölgedeki son durum hakkında bilgi alındı. Ayrıca, yoğun hasarların meydana geldiği Çayeli İlçesine bağlı Büyüklü Köyü ile Güneysu İlçesi ve Merkez İlçeye bağlı Karasu Köyü'nde üretici ve yetiştiriciler ile bir araya gelinerek, geçmiş olsun dilekleri iletildi.

TARSİM Heyeti, Artvin'in Arhavi İlçesinde 22 Temmuz tarihinde etkili olan yoğun yağışlar sonucunda meydana gelen sel ve heyelanın tarım alanları üzerindeki etkilerini tespit etmek üzere bölgeye ziyaret gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin programına eşlik eden TARSİM Heyeti, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde yapılan bölge durum değerlendirme toplantısına katılım sağladı ve bilgilendirmelerde bulundu. Program kapsamında, ÇAYKUR Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ile çay alanlarının sigortalanması ve çay ürünündeki sigorta penetrasyonunun artırılması hususunda fikir alışverişi gerçekleştirildi.