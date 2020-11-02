Tartıştığı eşini bıçakladı sonra polisi aradı

Esenyurt'ta eşiyle tartışan koca, mutfaktan aldığı bıçakla eşini başından ve karın boşluğundan yaraladı. Polisi arayıp kendini ihbar eden koca, gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G. (43) bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonrası Öner G., mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Eşini o halde gören eşi, panik yaparak polisi arayarak eşini bıçakladığını söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Eşini bıçaklayan Öner G. ise itiş kalkış sırasında hafif şekilde yaralandı. Hastaneye ötürülen Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.