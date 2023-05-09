Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü, o anlar kameraya yansıdı

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde tartıştığı kişilerin üzerine otomobil süren kişiler gözaltına alınırken 2 kişi yaralandı. Yaşanan gerginlik ve mahalle sakinlerinin üzerine otomobil sürülme anı kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Murat Mahallesi Cemiyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille sokaktan geçen gençler bilinmeyen bir nedenle mahalle sakinleri ile tartışmaya başladı. Tartışma sonrası otomobile binen bir kişi, aracı mahalle sakinlerinin üzerine sürdü. Kalabalığa dalan otomobil 2 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kişileri gözaltına aldı. Sürücünün otomobili, mahalle sakinlerinin üzerine sürdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan, gözaltına alınan kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve hastaneye kaldırılan 2 kişinin de durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayı gören Erdal Bostancı, “Dün akşam burası kalabalıktı, 100-150 kişiydi. Burada bir araçla gelen gençler burada kavga ettiler" dedi.