Tartıştığı şahsın kulağını ısırarak koparan sanık hakkında yakalama kararı devam ediyor

Büyükada'da yaklaşık 7 yıl önce tartıştığı şahsın kulağını ısırarak koparan sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanık hakkındaki yakalama kararının devamına hükmetti.

Büyükada'da, 29 Temmuz 2016 tarihinde iddiaya göre, yanında bulunan kadına şiddet uygulayan Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek, özel güvenlik görevlisi Eyüp Çelik tarafından uyarıldı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıktı. Seyrek, tartıştığı Eyüp Çelik'in kulağını ısırarak kopardı. Bu sırada iskelede bulunan martı yere düşen kulağı kaptı.

Olayın ardından gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Danyal Tolgahan Alparslan Seyrek hakkında “Yüzde sabit iz kalacak şekilde yaramak” ve “basit yaralama” suçlarından 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Olayda kulağını kaybeden Eyüp Çelik'in ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi.

Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmanın 17. celsesine müşteki Eyüp Çelik ve avukatı katıldı.

“Müvekkilimin maddi ve manevi zararı vardır”

Duruşmada söz alan müşteki avukatı, “Sanığın Alman vatandaşlığına geçtiğine dair duyumlar aldık. Şayet Alman vatandaşlığına geçmişse ceza verildikten sonra iadesini talep ediyoruz. Müvekkilimin maddi ve manevi zararı vardır. Müvekkilimin ameliyat olması için 60 bin TL'ye ihtiyacı vardır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim hakkında da bir kadının hayatını korumaya çalıştığı için ceza kanununda cezasızlık sebebi olduğu için beraat kararı verilmesini istiyoruz” dedi.

Mahkeme, sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

“Kadına şiddet uygularken seyirci kalamadım”

Duruşmanın ardından açıklama yapan Eyüp Çelik, “2016 yılında bir erkek şahıs kız arkadaşına şiddet uygularken olaya seyirci kalamadım. Kızın yardıma ihtiyacı vardı, ben de seyirci kalamadığım için olaya müdahale ettim. Ben kadın şiddetine karşı olsa yine müdahale ederim pişman da değilim pişman da olmayacağım” diye konuştu.

“Adaletli bir karar verilmesini bekliyoruz”

Müşteki avukatı Hilal Gültepe Öztürk, “Bugün yaklaşık 7 yıl önce Büyükada'da bir kadının canını kurtarmak isterken kadına saldıran fail tarafından yaralanan Eyüp Çelik'in duruşmasına, Kadın Haklarını Koruma Derneği olarak müdafiliğini üstlenmek suretiyle katıldık. Karşı taraftan ek savunma istenmişti ancak o ek savunma süresinde verilmediği için tekrar süre verildi. Yargılama uzun zamandır devam ediyor ama biz 16 Şubat'taki duruşmada artık bir karar verilmesini ve adaletli bir karar verilmesini bekliyoruz” dedi.