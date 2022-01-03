Tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca darp ettiler

Esenyurt'ta bir grup şahıs, tartıştıkları genci sokak ortasında dakikalarca dövdü. Yerde tekme ve tokatların hedefi olan genç, her ne kadar kaçmaya çalışsa da darp edilmekten kurtulamadı. Çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sultaniye Mahallesi'nde yaşandı. Bilinmeyen bir sebepten ötürü bir grup şahıs, tartıştıkları genci kovalamaya başladı. Bir süre sonra daha fazla kaçamayan genç, tekme ve tokatların hedefi oldu. Dakikalarca sokak ortasında darp edilen genç, her ne kadar kaçmaya çalışsa da dayak yemekten kurtulamadı. Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri darp edilen genci güçlükle şahısların elinden kurtardı. Yaşanan o kavga anları ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.