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Taş Boyama Sergisi Kartal'da ziyarete açıldı

Sanatçı Özlem Ateş’in el emeği eserlerinin yer aldığı Taş Boyama Sergisi, Kartal’da ziyarete açıldı.

Sanatçı Özlem Ateş'in el emeği eserlerinin yer aldığı Taş Boyama Sergisi, Kartal'da ziyarete açıldı.


Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda ziyarete açılan sergide, el emeği ile boyanan çeşitli büyüklükte ve biçimdeki taşlar sergileniyor. Her gün gördüğümüz sıradan taşları sanat eserlerine çeviren sanatçı Özlem Ateş'in sergisinde 400 parça eser yer alıyor.


2013 yılında sahilden topladığı taşlar ile çalışmalarına başladığını belirten Özlem Ateş, “Bu işe birkaç taş boyamakla başladım ancak sonrasında çevremdeki insanlardan gelen beğeniler ile bunu bir mesleğe dönüştürdüm. Taş boyama işi öncesinde müfredatı olmayan bir alandı. Eğitimi veya herhangi bir kursu yoktu. Deneme yanılma yöntemiyle bir donanım kazandım; dolayısıyla kendi kendime öğrendim" dedi.


Taş boyama işini profesyonel olarak yaptığını vurgulayan Ateş, “Sadece para kazanmak amacı ile yapmıyorum. Keyifli bir iş ve bu işi yaparken mutlu oluyorum. Taş boyamayı bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Hiç çizim yeteneği olmayan bir insan da yapabilir" diye konuştu.


Özlem Ateş, “Kartal Belediyesinde sergilenen bu sergi için 3 ay boyunca geceli gündüzlü çalışarak hazırlandım. Sergiye hazırlanma sürecinde bana destek olan arkadaşlarımla çok teşekkür ederim. Aynı zamanda kadınlara ve sanatçılara her zaman destek olan Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'e de teşekkür ediyorum" dedi.


Meraklıları, sergiyi 08 Şubat 2019 tarihine kadar Kartal Belediyesi Hizmet Binası Fuaye Alanı'nda ziyaret edebilecek.

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