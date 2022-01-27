Tasarım Pazarı'nda özgün tasarımlar görücüye çıkacak

Birbirinden özgün marka ve tasarımların yer alacağı, üreticilik ve emeğin kendini göstereceği yılın ilk Tasarım Pazarı 28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında Akasya'da misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Takıdan seramiğe, şapkadan ev tekstiline kadar farklı konseptlerden marka ve geniş ürün seçeneğindeki özgün tasarımların yer alacağı Akasya Tasarım Pazarı kapsamında; Mie Official, Dare2wear, Artisan Candy, Hafkha, Jude Jewelery, bagscraft ve ladythings, kiiro girito, Lefinoch, Bellart Sanat Atölyesi, Mis Bahçe, Dice Coll ve Petsi markalarına ait stantlar ziyaret edilebilecek.

Tasarım Pazarı kapsamında 29 Ocak saat 14:00'de derkokozmetik markası Mis Bahçe ile Doğal Cilt Bakım Atölyesi yapılacak. Mis Bahçe'nin Kurucusu Serra Göney atölyede en pratik cilt bakım tüyoları verirken, katılımcılar kendi cilt bakımı kremlerini yapmayı deneyimleyecek.

28 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek Tasarım Pazarı, AVM'nin zemin katında 10.00-20.00 saatlerinde arasında tüm Akasya misafirlerinin katılımına açık olacak.