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‘Tasarım ve Sanatta Bir Dokunuş' eğitimleri başlıyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş’ adlı eğitimlerin 9-12 Şubat tarihleri arasında online olarak gerçekleştireceğini duyurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' adlı eğitimlerin 9-12 Şubat tarihleri arasında online olarak gerçekleştireceğini duyurdu.


İstanbul Gelişim Üniversitesi bu yıl ilk kez düzenlediği ‘Tasarım ve Sanata Bir Dokunuş' adlı eğitimleri, 9 - 12 Şubat tarihleri arasında pandemi sebebiyle online olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.


Üniversiteden yapılan açıklamada, “İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İletişim ve Tasarımı, Grafik Tasarımı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Radyo Televizyon ve Sinema bölümleri ile öğrencilerimizin yeteneklerini kullanmalarını ve onların 'benzersiz üretimler yapmalarını' sağlamayı amaçlıyoruz. Gelin bu eğitimlerin nasıl olduğunu birlikte deneyimleyelim” ifadelerine yer verildi.


Aday öğrencilerin başarılı olacakları alanları belirlemesine ve kariyer planı oluşturmasına katkı sağlamak için düzenlenen eğitimler ise şu şekilde sıralandı:


“Dijital Yaratıcılık ve Tasarım, Grafik Tasarımda Yeni Trendler, Grafik Tasarımda Görsel Algı Yönetimi, Sinema ve Ekranlarda Yaratıcı Etkinlik”


Tüm eğitimlere üniversitenin ilgili web sitesi üzerinden ücretsiz olarak başvurmak mümkün.

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