Tasarımlarıyla Türkiye'yi Londra'da temsil edecekler

Modacı Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz, tasarımlarıyla 2022 yılında Londra'da düzenlenecek olan "Bridal Fashion Week"te Türkiye'yi temsil edecekler.

Modacı Turan Aksoy ve Yusuf Çamöz tarafından 2010 yılında İstanbul Kadıköy'de kurulan Seren Moda, yaptığı gelinliklerle kısa sürede iş ve sanat dünyasının dikkatini çekmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda ikinci, Türkiye genelinde ise dördüncü şubesini birçok ünlü ismin katılımı ile açan firma, Türkiye'yi Londra'da temsil edecek.

“Ortadoğu'da da en çok tercih edilen markayız”

Türkiye'yi temsil etmekten dolayı gururlu olduklarını ifade eden modacı Turan Aksoy, "Londra'da çok önemli bir organizasyonda ülkemizi temsil edeceğiz. Bunun gururunu yaşıyoruz. Dünya yıldızlarının servet değerinde olan tasarımlarını da yapıyoruz. Orta ve dar gelirli insanları da düşünerek, her kesime hitap ediyoruz. Amerika ve Avrupa ülkelerine ihracatlarımız giderek büyüyor. Ortadoğu'da da en çok tercih edilen marka haline geldik” dedi.

Firmanın kurucularından Yusuf Çamöz ise dünya genelinde birçok yıldız ismin tercih sebebi oldukları için yakın zamanda Avrupa ülkelerinde de şubeler açacaklarını belirtti.

Kasım ayında düzenlenen "IF Wedding Fashion"da 2022 Goergous Koleksiyonunu tanıtan Seren Moda'nın birbirinden şık tasarımlarını Özge Ulusoy ve Şevval Şahin gibi birçok ünlü model taşımıştı.