Tasarruf Akademi'den istihdama destek

Tasarrufa dayalı ev alma yöntemleriyle sektöre yeni bir bakış açısı getiren Birevim, faizsiz finans sektörü iş olanağı sunmaya devam ediyor. Şirket, bünyesinde kurduğu Tasarruf Akademi ile 2018 yılının sonu itibariyle bünyesinde 700 çalışan yetiştirdiğini açıkladı.

Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi; son zamanlarda konkordato talep eden şirketlerin arasında inşaat şirketlerinin sayısındaki artış dolaylı yoldan sektördeki işsizlik oranındaki yükselişini de gözler önüne serdiğini belirterek, "Bugün hızla büyüyen faizsiz finans sektörü, yetişmiş eleman ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Tasarruf Akademi'nin inovatif ve sürdürürebilir eğitimleriyle iş gücündeki boşluğu doldurmaya kararlıyız. Nitelikli çalışanları sektöre kazandırmayı hedefliyoruz. Aday çalışanlarımız için planladığımız ortalama bir ay süren eğitim programı sonrasında ise başarıyla tamamlayanlara Birevim'de iş garantisi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarruf Akademi ile bu sayının her geçen gün durmadan artması amaçladıklarına dikkat çeken Çiftçi; "Birevim'in çatısı altındaki Tasarruf Akademi bir okul niteliği taşıyor. 60'a ulaşan şube sayısı ve yılın 365 günü markanın çatısı altında eğitim ve gelişim vadeden Tasarruf Akademi ile geleceğin sektörü ve mesleği için iş gücü oluşturduk. Türkiye'nin dört bir yanında sürekli büyüyen şube ağına her geçen gün farklı lokasyonlarda yeni şubeler ekliyoruz. O bölgeden yüzlerce kişiye istihdam ile birlikte emlak ve inşaat sektörüne destek sağlıyoruz" dedi.