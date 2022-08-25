Tasarruf araçları tercihlerinde Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ilk sıraya yükseldi

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 19'a çıkarak 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana yükseliş trendini sürdürdü. Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranında dikkat çekici bir artış yaşanırken, bu oran ikinci çeyrekte 7 puan yükselerek yüzde 67 oldu.

ING Türkiye, kentsel yerleşim bölgelerinde yaşayan yetişkin bireylerin tasarruf eğilimlerini izlemek amacıyla 2011 yılından bu yana IPSOS iş birliğiyle gerçekleştirdiği Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın (TTEA) 2022 yılı ikinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Türkiye'nin lider tasarruf bankası olma vizyonuyla faaliyet gösteren ING Türkiye'nin araştırmasına göre, tasarruf sahipliği oranı yüzde 19'a çıkarak 2021'in üçüncü çeyreğinden bu yana yükseliş trendini sürdürdü. Ayrıca, tasarruf sahibi olmayan, ancak yakın gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların arasında ise önümüzdeki 3 ay içerisinde tasarruf edeceğini belirtenlerin oranı 4 puanlık artış ile yüzde 20'ye yükseldi.

Düzenli tasarruf yapanların oranı 7 puan yükselerek yüzde 67'ye ulaştı

Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranında dikkat çekici bir artış yaşandı ve ikinci çeyrekte 7 puan yükselerek yüzde 67'ye ulaştı. Tasarruf yapanların, tasarruf yapma gerekçeleri arasında “geleceğe yatırım” unsuru yüzde 54 ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yer alan “çocuklarım için” gerekçesi ise bu çeyrekte yüzde 27'ye yükseldi.

Tasarruf araçları tercihlerinde BES ilk sıraya yükseldi

Tasarrufu olanların tasarruf araçları tercihlerine bakıldığında ise, 2022 ikinci çeyrekte Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 8 puanlık artışla yüzde 24'e ulaşarak ilk sırayı aldı. BES'i yüzde 22 ile yastık altı altın ve nakit, yüzde 13 ile sistem içi altın ve yüzde 11 ile TL Vadeli Hesap takip etti. Kripto para ise 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki döneme göre 4 puanlık düşüş ile yüzde 6 seviyesine geriledi.

Kripto para toplumun yüzde 86'sı tarafından ismen biliniyor

Türkiye'nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması'nın 2022 yılı ikinci çeyreğinde katılımcılara, internet kullanımı, kripto para, NFT, Fintech ve Metaverse gibi teknolojilerin bilinirliği soruldu. Araştırmaya göre, katılımcılarda evde ya da mobil telefonda internet kullanımı yüzde 92 oranında oldu. Sonuçlara göre, kripto paranın toplumun yüzde 86'sı tarafından ismen bilinirken, bu teknoloji hakkında kısmen ya da oldukça bilgili olanları oranı ise yüzde 34 oldu. Kripto para hariç diğer yeni teknolojilerin bilinirliği ise daha düşük. Araştırma sonuçlarına göre, NFT yüzde 29, Metaverse yüzde 37, Fintech ise yüzde 35 oranında ismen biliniyor. Bu teknolojileri çok iyi ve kısmen bildiğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 15'in altında gerçekleşti.

Metaverse kullanan ya da kullanmayı hedefleyen her iki kişiden biri yatırım yapma niyeti taşıyor

Metaverse konusunda çok iyi ve kısmen bilgili olanların yarısı Metaverse'ü kullanma eğilimi taşımıyor. Bu teknolojiyi bugüne kadar en az bir defa kullanmış ve kullanmaya da devam edecek olan bireylerin oranı yüzde 11 olurken, bu grubun yüzde 5'i daha önce kullandığını, ama kullanmaya devam etmeyeceğini belirtiyor. yüzde 32'lik bir kesim ise henüz kullanmamış ama gelecekte kullanma niyetinde. Metaverse'ün kullanım nedenleri arasında ise en çok öne çıkan başlık ise “yatırım yapmak”. Metaverse kullanan ya da kullanma niyetinde olan her iki kişiden biri Metaverse üzerinden yatırım yapma niyeti taşırken, ardından yüzde 23 ile alışveriş, yüzde 22 ile sosyalleşmek yüzde 19 ile oyun geliyor. NFT konusunda bilgisi olan bireylerin ise yüzde 7'si bugüne kadar NFT yatırımı yapmış durumda. NFT konusunda bilgisi olanların yüzde 10'u ise şu anda sahip olmasa da NFT yatırımı yapma niyetinde olduğunu belirtti.

Ozan Kırmızı: “Esnek ve dijital bankacılık anlayışımız ile tasarrufu destekleyici ürün ve hizmetler geliştirmeye devam edeceğiz”

Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, “Tasarruf sahipliğindeki artış trendi ve düzenli tasarruf yapanların oranındaki yükseliş tasarrufa yönelimi gösteriyor. ING olarak biz de tasarruf alışkanlığının artması için hem tasarrufu destekleyici ürün ve hizmetler geliştiriyoruz, hem de bu ürünleri dijital kanallar üzerinden zahmetsiz bir şekilde müşterilerimize sunarak onların ürünlere erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda tasarruf odaklı farklı ürünlerimizi, vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkanı sağlayan Turuncu Hesap ile bir arada sunarak müşterilerimizin Turuncu Hesap'ta daha yüksek faiz kazanmalarına imkan sağlıyoruz. Örneğin, belirlenen yatırım fonlarından alan müşterilerimiz e-Turuncu Hesap'ta Ekstralı Hoş Geldin Faizi kazanabiliyor ve aynı zamanda piyasadaki diğer alternatiflerin getirilerinden yararlanabiliyor ya da son dönemde müşterilerin tercihlerinde önemli bir yere sahip olan Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nı ve Turuncu Hesabı birlikte kullanan müşterilerimiz, Turuncu Hesap'larındaki birikimlerini daha yüksek faizle değerlendirebiliyor. Müşterilerimizin tercihlerine ve taleplerine göre alternatifler sunmayı önceliklendirmeye ve farklı tasarruf araçları kullanan, piyasa beklentisi olan müşterilerimize Turuncu Hesap'ta yüksek faiz kazanma imkanı sağlamaya devam edeceğiz“ dedi. Kırmızı değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Araştırmadaki bir diğer dikkat çekici bulgu ise, BES'in bu çeyrekte ilk sıraya yerleşmesi. ING olarak biz de Emekliliğim Güvende ürünümüzle müşterilerimize BES'e katılma imkanı sunuyor, aynı zamanda Emekliliğim Güvende BES Çocuk Planı ürünümüz ile de çocukları için bugünden birikim yapmak isteyen müşterilerimize için önemli bir tasarruf aracı sunuyoruz. Esnek ve dijital bankacılık anlayışımız ile tasarrufu destekleyici ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdüreceğiz.”