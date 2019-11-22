Tasarrufa dayalı sistemde teslimat sayısı 150 bin'e ulaştı

Türkiye'de faizsiz Elbirliği Sistemi'yle on binlerce kişiyi faizsiz ev ve araç sahibi yapan Eminevim. 29. yılında rekor bir teslimata ulaştı. Geliştirdiği faizsiz finans sistemiyle ev ve araç sahibi olmayı kolaylaştıran firma, 150 bininci teslimatı gerçekleştirerek sektörde faizsiz sistemle şu ana kadar yapılan en yüksek teslimat sayısına ulaştı.

Eminevim, 29. yılında 150 bininci teslimatını gerçekleştirdi. Düzenlenen törende 150 bininci kişi olan Salih Köse, anahtarını Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'den aldı. Eminevim Genel Merkezinde gerçekleşen teslimat töreninde Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, sistemle 150 bininci kişi olarak araç sahibi olan Salih Köse'ye anahtarını teslim etti. Törene Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün'ün yanı sıra İcra Kurulu Başkanı Sefa Üstün, yönetim kurulu üyeleri, şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Tasarrufa dayalı sistem Türkiye'de ekonominin gücü haline geldi

Tasarrufa dayalı faizsiz sistemin öncüsü olarak Türkiye'de ilk defa 150 bin teslimata ulaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Emin Üstün, 29 yıl önce bir iş modeli olarak geliştirdiği faizsiz sistemin Türkiye'de bir sektör haline geldiğini ve Türk ekonomisine büyük katkılar sağladığını dile getirdi. Emin Üstün şöyle konuştu: “150 bininci teslimatımızı büyük bir heyecanla ve gururla gerçekleştirdik. 29 yılda 150 bin kişinin ev ve araba sahibi olmasına vesile olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ekonomimize kazandırdığımız yerli bir finansman modeli olan tasarrufa dayalı faizsiz sistem, bugün ekonomi için önemli bir güç haline geldi. Sektör, yılda yaklaşık yüzde 50 büyürken Eminevim, yıllık yüzde 60 büyüme ile yaptığı teslimatlarla ekonomiye bir yılda 5 milyar TL katkı sunuyor. Faizi ortadan kaldıran, aynı zamanda tasarruf odaklı bir sistem olarak ekonomiye olan katkı da artacak.”

Ekonomideki faizsiz finans modeli ihtiyacını karşılıyoruz

Türk ekonomisinin de krizlerden etkilenmeyecek faizsiz bir finans sistemine ihtiyacı olduğuna değinen Emin Üstün, bu ihtiyacı uygulanan Elbirliği Sistemi ile karşılamaya çalıştıklarını anlattı. Teslimat töreninde konuşan Üstün ayrıca, “Sürdürülebilir bir büyüme için faizsiz sistem başarılı bir alternatif. Çünkü faizsiz sistem ekonomideki büyümenin günümüzdeki anahtarı konumunda. Özellikle konut satışlarında istikrarın sürdürülmesi ve düşüşlerin önlenebilmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ekonomimizde bu ihtiyaç hissediliyor. Biz de Elbirliği Sistemi'yle bu ihtiyacı karşılamaya çalışıyoruz.” dedi.

Üç nesildir ihtiyaçlarımızı tasarrufa dayalı faizsiz sistemle gideriyoruz

150 bininci kişi olarak teslimatını alan Salih Köse ise Elbirliği Sistemi ile ilk tanışmalarının 1996 yılında Emin Üstün sayesinde olduğunu söyledi. 1996 yılında ilk kez büyük babasının Eminevim ile araç sahibi olduğunu anlatan Köse, o tarihten bu yana ailece faizsiz bir şekilde ev ve araç ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek “Şirketin henüz yeni kurulduğu 1996 yılında büyük babam bu sisteme başvurarak ilk aracını aldı. Ardından ev almaya imkanımızın olmadığı o yıllarda sistemin sunduğu avantajlarla babam da evini aldı. Şimdi ise ailemizin üçüncü nesli olarak ben araç sahibi oldum. İlk 96 yılında büyük babama anahtarını Emin Üstün Beyefendi teslim etmişti. Bundan 23 yıl sonra bu duyguyu yaşamak, böylesine ortak bir anımızın olması benim için oldukça mutluluk verici. Aracımı aldım ve ev ihtiyacımı da sistemle karşılayacağım” şeklinde konuştu.

Anahtar tesliminin yapıldığı tören sonunda Salih Köse'ye iPhone 11 da hediye edildi.