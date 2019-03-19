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Taşdelen Yenidoğan Kavşağı yapımı başlıyor

Çekmeköy Belediyesi’nin girişimleriyle Taşdelen’de Şile Yolu’nun alta alınacağı bir “dal-çık” yapılarak Yenidoğan Sapağı trafiği düzenlenecek.

Çekmeköy Belediyesi'nin girişimleriyle Taşdelen'de Şile Yolu'nun alta alınacağı bir “dal-çık” yapılarak Yenidoğan Sapağı trafiği düzenlenecek.


Çekmeköy Belediyesi'nin girişimleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya konulacak projede, Sırrı Çelik Bulvarı ve Yenidoğan sapağının Şile Yolu girişleri düzenlenecek. Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğu göz önüne alınarak, trafik sorunu oluşmaması için planlanan çalışmada, Şile yolunun alta alındığı “dal-çık” yapılacak.


Projeyle ayrıca Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi'ne bağlantı yolu açılarak, Alemdağ bölgesine Şile yolundan giriş verilecek.


Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “İlçemize büyük bir ulaşım yatırımı daha yapılıyor. Artan nüfusa bağlı olarak ilçemizde trafik sorunu olmaması için önceden tedbirimizi alıyoruz. Taleplerimize kulak vererek, bu projede emeği olan herkesten Allah razı olsun” dedi.

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