Taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetler tek platformda toplandı

Şirketler için ‘Dijital Asistanlık' görevi üstlenen platformun, ithalat ve ihracatçılara hem zamandan hem fiyattan kazandırdığı ve güvenli kullanım sunduğu belirtildi.

Lojistikte iş yükü ve maliyeti artıran verimsiz uygulamalara çözüm olarak geliştirilen Asnak, taşımacılık için ihtiyaç olan hizmetleri tek platformda topladı. Verilen bilgiye göre, taşımacılık işlemlerinde ‘Dijital Asistan' olarak yararlanılabilen platform sayesinde, birkaç tuşa basarak online ihale açabilen şirketler, lojistikte en iyi fiyat teklifine kolayca ulaşabiliyor. Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdürü Yardımcısı Fırat Çivi, platform ile lojistik operasyonlarda minimum iş gücü kullanarak yüzde 15'e yakın maliyet tasarrufu elde edilebildiğini söyledi.

“Platform, İthalat ve ihracatçılara avantaj sunuyor”

Platforma üye olup teklif almak veya teklif vermek için herhangi bir ücret ödenmediğini belirten Çivi, şunları dile getirdi: “Online ihale açma opsiyonu Asnak'ın sağladığı en büyük faydalardan. Taşımacılık ihtiyacı bulunan şirketler, bu opsiyonu platform üzerinden lojistik firmalarından teklif alıp en iyi fiyata kolaylıkla ulaşabiliyor. Tek bir platform sayesinde karmaşık ve maliyetli olan lojistik işlemler bir araya geliyor ve güvenli biçimde dijital olarak tamamlanabiliyor. Sadece birkaç tuş yardımıyla otomatik olarak taşımacılık operasyonu yürütülüp takip edilebilirken ciddi bir iş yükü ve zaman kaybının önüne geçiliyor. Böylelikle gerek ithalat veya ihracat yapan şirketler, gerekse yurt içinde faaliyet gösteren firmalar için platform üzerinden yüzde 15 düşük maliyet ve tasarruflu zaman yönetimi hizmeti sunuluyor”.