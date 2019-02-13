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Taşınması beklenen 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı havadan görüntülendi

Yaşanan helikopter kazası ardından taşınması beklenen Sancaktepe’deki 4.

Yaşanan helikopter kazası ardından taşınması beklenen Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı havadan görüntülendi.


Sancaktepe'de yaşanan helikopter kazalarının ardından, bölgede bulunan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığının taşınması gündeme geldi. Çevresinde bir çok yerleşim bölgesi bulunan 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde komutanlığın çevresindeki yerleşim yerleri ve binalar dikkat çekiyor.

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