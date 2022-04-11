Taşınmazın adresi parsel sorguya yoğun ilgi

Geliştirme süreci içinde çoklu parsel sorgulama, favoriler, analiz sekmesi altında yıllara göre gayrimenkul satış analizleri, katmanlar altına ortofoto ve fiziksel haritalar, hatta alan ölçümüne kadar birçok yenilik ilave yapılmıştı” dedi.

Günlük 3 milyonun üzerinde sorgulama yapılan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Parsel Sorgu (parselsorgu.tkgm.gov.tr) sayfası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Parsel sorgu sayfası üzerinden tüm gayrimenkullerin konum ve öznitelik bilgilerinin görüntülenebildiğini ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “2014 yılından beri taşınmazlara ait temel bilgilere erişim hizmeti veren parsel sorgu sistemi çok yoğun olarak kullanılıyor. Geliştirme süreci içinde çoklu parsel sorgulama, favoriler, analiz sekmesi altında yıllara göre gayrimenkul satış analizleri, katmanlar altına ortofoto ve fiziksel haritalar, hatta alan ölçümüne kadar birçok yenilik ilave yapılmıştı. İngilizce dil desteği de bulunana parsel sorgu sisteminde bulunduğunuz yerden seçili parsele gitmek için yol tarifi bile oluşturulabiliyor” dedi.

“Güncel yoğunluk elimizin altında”

Özelmacıklı sözlerine şöyle devam etti: “Gayrimenkul aracılık faaliyetlerimizde yoğun olarak kullandığımız sistemdeki Analiz sekmesi ile 2022 yılı dahil güncel birçok veriye ulaşabiliyoruz. Örneğin, seçili ilçede yıllara göre alım satım yoğunlukları, bağımsız bölüm ve bu satışlardan ipotekli olanları, ana taşınmaz satış ve gene bu satışlardan ipotekli olanları küme ve yoğunluk haritaları üzerinden görebilmek mümkün. Hatta Öznitelik sekmesine yeni eklenen Bina - Bağımsız Bölüm listesi ile de ana yapının kat irtifaklı mı kat mülkiyetli mi olduğu, bina kat sayısı, bağımsız bölüm sayısı ve bunların nitelik bilgilerine de artık ulaşılabiliyor.”

“Taşınmaz kimlik numarası entegrasyonlarda kullanılmalı”

Ticaret Bakanlığı'nın altyapısı olan Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün web tapu uygulamalarının entegrasyonuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Taşınmaz kimlik numarası ile bu entegrasyon sağlanabilir. Bir taşınmazın pazarlamasında yetkilendirilen bir emlak işletmesi TTBS sistemi üzerinden taşınmaza ilişkin takyidatlara ulaşabilir, iş ve işlem başlatabilir. Hatta internet sitelerine verilecek olan ilanlar için de bu numara üzerinden bir ek düzenleme getirilebilir” şeklinde konuştu.