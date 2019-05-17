TATD, Türkiye'de acil tıbbın geleceğine yön verecek uzman hekimler yetiştiriyor

Şartları uygun dernek üyesi acil tıp uzmanı ve asistanları arasından kura ile belirlenen hekimler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) çeşitli hastanelerin acil servislerinde bir ay süreyle gözlemci statüsünde eğitim alıyor. 'Bilimin Işığında' adı verilen projeyle, acil tıp uzmanlarının bu şekilde bilgi ve görgülerini artırarak Türkiye'deki acil tıp hizmetlerinin gelişimine katkı sağlaması hedefleniyor.

Amerika'da eğitim gördükten sonra Türkiye'ye dönen doktorlar Sevilay Ünver, Deniz Aldemir ve Efe Aracı, TATD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Ersin Aksay ve dernek yöneticileri ile bir araya gelerek, aldıkları eğitim ve edindikleri tecrübeleri anlattı.

Arkadaşlarını dinleyen ve yaptıkları çalışmaları değerlendiren TATD Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Aksay, böyle bir projeyi gerçekleştirmenin kendileri açısından çok önemli bir olay olduğunu ve beklentilerinin karşılandığını söyledi. Aldıkları geri bildirimlerin gayet olumlu olduğunu belirten Aksay, "Bizim bu projede seçip yurt dışına gönderdiğimiz hekimler ileride Türkiye acil tıbbına yön verecek hocalarımız, asistanlarımız. Onların Amerika'da gördüğü görgü ve kendi ufkunu açan uygulamaları bizim ülkemize de getirip Türkiye acil tıbbının gelişmesinde de bir öncü ya da rol model gibi çalışmalarını bekliyoruz" dedi. Yurt dışına giden hekimlerin aldıkları eğitimin kendi mesleki yaşamlarında yeni bir sayfa açtığını vurgulayan Prof.Dr. Aksay, projenin gelecek yıllarda da aynı hızla devam ettirileceğini söyledi.

Yurt dışına eğitime gidecek dernek üyelerinin ise bir devlet veya üniversite hastanesinde görev yapmaları ve iyi derecede İngilizce bilmeleri gerekiyor.