Tatil anlayışında 'doğallık' artıyor

Deniz, kum ve eğlencenin yanı sıra son dönemlerde, ‘doğal ortam' aranan bir kriter oldu. Yeni kurulan oteller de bu kriteri, özellik listelerine ekliyor.

Tatil sezonunun başlamasıyla otel ve pansiyonlar konuklarına en iyi hizmet vermek için kıyasıya bir yarış içerisinde. Her tatilde aranan deniz, kum ve eğlence imkanlarına ek olarak artık ‘doğal ortam'da tatilciler için beklenen kriterler arasında.

Bu amaçla kurulan yeni otellere bir yenisi daha eklendi. Balıkesir Cunda'da geniş bir alanda konumlanan Parna Otel'in, 12 adet çift kişilik oda şeklinde oluşturduğu konseptle 'doğal ortam' olgusu yaşatılmak isteniyor. Söz konusu otel misafirlere, özel olarak tesis edilen 3 kilometre mesafedeki plaj, bahçe ve havuz ile hizmet veriliyor.

İstanbul'dan otomobille 4 buçuk saatte ulaşılabilen otel, Edremit havaalanına yarım saat, İzmir Adnan Menderes Havaalanı'na 2 buçuk saat mesafede bulunuyor.