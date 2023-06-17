Tatil dönüşü polis tarafından darp edilen avukat kabusu yaşadı

Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle seyir halindeyken yolda birbirlerini sollayan otomobillerin tehlikeli sürüşlerinden kaçmak isteyen avukat, otomobil sürücüsü polis tarafından darp edildi. Bacağı iki yerden kırılan ve 10 gün hastanede kalan avukatın tedavisi devam ediyor.

Avukat Fatih Uzun ailesi ile birlikte 22 Nisan Cumartesi günü Manisa'dan İstanbul'a otomobiliyle dönerken birbirini sollayan Maserati marka araç ile beyaz Ford Focus marka aracın tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi. Maserati araç sürücüsü olan ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.T.Ü. kendisini sollayan Fatih Uzun'u sıkıştırarak taciz etmeye başladı. Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen H.T.Ü. araçtan inip yanına gelen Fatih Uzun'a saldırmaya başladı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede kaldı.

“Omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak iki ayrı yerden kırdı“

Avukat Fatih Uzun, “Otoban yolunda ilerlerken, saat 17.30 sıralarıydı. Önümde 2 otomobil ilerliyordu, beyaz Ford Focus olan araç bir diğer Maserati markalı aracı sıkıştırıyordu. Maserati ona yol vermemek için sürekli frene basıyordu ve sol şeritte tehlikeli bir şekilde ilerliyorlardı. Ben de tehlikeli şekilde kullanmalarından rahatsız olarak sinyal vererek sağ şeritten sollamak durumunda kaldım. Sollama yaparken öndeki Maserati sürücüsü aracını üzerime kırdı ve manevra yaparak onu geçmek zorunda kaldım. Hızlı bir şekilde arkamdan geldiğini gördüm, kendisine yol vermek istedim. Hızlı bir şekilde beni sıkıştırarak öndeki araca çarpmama neden oluyordu. Tekrar manevra yaparak kontrollü bir şekilde onun arkasına geçtim. Maserati markalı aracı kullanan şoför bilinçli bir şekilde frene basıp tacizde bulunuyordu. Camını açıp ağır bir şekilde hakarette bulundu ve aracımı sağa çekmemi istedi. Kendisi hiçbir şekilde konuşmadan üzerime gelerek yumruk attı ve omuzlarıma basarak ayağımın içine tekme atarak ayağımı iki ayrı yerden kırdı. Yerde yığılıp kaldım ve bağırmamla eşim araçtan indi ve eşimin yardımıyla aracıma binebildim daha sonra emniyete durumu ilettim. Hastaneye gittim ve daha sonra İstanbul'da tedavi olduğum hastaneye sevkim yapıldı. Olayın ilk anından itibaren yasal yolları zaten kullandım. Kendisi hakkında Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundum. Bu olay nedeniyle hastanede 10 gün kaldım. Ciddi bir ameliyat geçirdim, ayaklarımın üstüne basamıyorum. Tedavim yaklaşık 20 hafta sürecek. Yaşanan bu olayda araç içerisinde 5 ve 9 yaşında kızlarım vardı. Çocuklarım benim sakat kalacağımdan korkuyorlar” dedi.