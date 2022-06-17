Tatilde dost olacağınız bir ağacınız olsun

Öğrencilerin okulda öğretmenleri ve arkadaşları ile buluştuğu 2021-2022 eğitim dönemi sona eriyor. 18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için yaz tatili başlıyor. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm öğrenciler hem keyifli hem de zorlu bir yılı geride bıraktı ve 12 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılında arkadaşları ve öğretmenleriyle buluşacakları günü iple çekiyor. Ancak yeni ders yılı öncesinde öğrenciler için keyifli ve verimli bir tatil geçirmeleri okul başarılarını da olumlu etkiliyor. Tatillerin; öğrencilerin dinlenmesine vesile olduğu kadar, aile bireylerinin daha çok bir arada olmalarına, ertelenen bazı aktivitelerin gerçekleştirilmesine ve öğrencilerin kişisel olarak gelişmesine imkân sağladığını söyleyen Ergez, öğrencilere ve ailelere kaliteli vakit geçirmeleri için önerilerde bulundu.

Ergez, doğada yapılacak olan aktivelerle birlikte keşfetme özelliğinin gelişebileceğini söyleyerek, “Tatilde kendinizi keşfetme, geliştirme ve yenilenme konusunda çok şey kazanabiliriz. Doğada bol bol zaman geçirmeyi öneriyorum. Ailelerin çocuklarıyla birlikte hem eğlenip hem öğrenebilecekleri etkinlikler planlanabilir. Çocuğunuzla beraber ağaç türlerini keşfedebilir ya da çocuğunuzun var olan bir ağacı kendinize dost edinmesini sağlayabilirsiniz. Ağacın kabuklarını, yapraklarını ve dallarını sık sık gözlemleyebilir, seçtiği ağacın ismini ve özelliklerini anlatan bir araştırma yapabilir” dedi.

Çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması için de örnekler veren Ergez, “Küçük yaş grubundaki öğrencilerle örüntü çalışmaları yapmak için doğadan destek alınabilir. Deniz kabuğu, yaprak ya da dal gibi farklı dokulara sahip nesnelerle örüntü çalışmaları yapılabilir. Ailece doğa yürüyüşleri ya da bisiklete binmek, top oynamak gibi ortak spor etkinlikleri yapılabilir. Aynı zamanda çocuklarda hayvan sevgisini pekiştirmek adına bu yürüyüşler sırasında hayvanlara yemek verebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Kendi sıfır atık projenizi oluşturun

Ayrıca sıfır atık bilincinin aşılanması için de yapılabilecekleri aktaran Ergez, “Çocuklarınızla birlikte kendi 'sıfır atık' yiyeceklerinizi oluşturabilir ve sulak alanların temiz tutulması gerektiğine dikkat çekerek deniz, göl, nehir gibi alanlarda geri dönüşümsel çöp toplama etkinliği gerçekleştirebilirsiniz. Tatildeyken evdeki bitkilerin yine evdeki malzemelerle planlı sulanmasına yönelik pratik çözümler oluşturmalarını ve iklim değişikliğini vurgulayarak klima kullanımının azaltılmasına yönelik önlemler almalarını teşvik edebilirsiniz” dedi.

Ergez yaz tatili için velilere ve öğrencilere tavsiyelerini şu şekilde sıralamaya devam etti:

"Beyin ve vücut sağlığımız için temiz havada yürüyüşler yapmalı ve bir bank ya da ağaç altında güvenli olduğunu kontrol ettiğimiz bir alanda gözlerimizi kapatarak tabiatın sesini dikkatlice dinlemeliyiz. Beynimiz sesleri algılar ve nöronlar sayesinde anlamlandırır.

- Yaz tatilleri kitap okumak ve okumayanların da bu alışkanlığı kazanması için en ideal zamandır. Kitap okumanın okula başarısına olan olumlu etkilerini de düşünürsek önümüzdeki iki aylık süreçte tüm yaş gruplarına bol bol kitap okumalarını öneriyorum. Büyük yaş grupları ise kendi kısa hikayelerini yazabilir.

- Spor, çocuğunuzun sağlığına yapacağı olumlu katkıların yanı sıra, özgüven ve sorumluluk duygularını geliştirerek zihinsel gelişim üzerinde olumlu katkılar sağlar. Çocuğunuzun yaşı ve ilgi alanına göre seçeceği spor dalına yönlendirebilirsiniz.

- Çocuğunuzu teknolojiden ne tamamen uzak tutun ne de sınırsız erişim sağlayın. İhtiyaç dışı ve kontrolsüz kullanım teknoloji bağımlılığına sebep olabiliyor. Bu nedenle çocukların okul döneminde bu cihazlardan yoksun bırakılıp, tatilde sınırsız kullanımına izin verilmesi yerine kontrollü kullanım sağlanması gerekir.

- Tatili yalnızca dinlenme ve eğlenmeye ayırmak yerine özellikle gelecek yıl lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler kendilerine uygun bir ders planı hazırlayabilir. Bu planda ders tekrarları, test çözme ve eksik konular yer alabilir. Öğrenciler gelecekte seçmeyi hedefledikleri meslek ile ilgili araştırmalar yaparak beklentilerini gerçekleştirmeye yönelik gelecek planlarını yazabilirler. Öz değerlendirme yapabilirler."