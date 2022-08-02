Tatildeyken de araç satın aldık

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319 bin 313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90 bin 797 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 Temmuz ayında yüzde 9,1, otomobil pazarı yüzde 13 artarken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 3,1 oranında azaldı. 2022 yılı Temmuz ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2021 yılı Temmuz ayına göre yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adet oldu.

Otomobil satışları arttı

2022 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,1 azalarak 11bin 175 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azaldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre;

Pazarın yüzde 88,9'u vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 157 bin 778 adetle yüzde 49,4 pay, B segmenti otomobiller 124 bin 376 adetle yüzde 39 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller yüzde 39,6 pay, 126 bin 606 adet oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,7 pay ve 117 bin 316 adet satış ile Sedan, yüzde 21,6 pay ve 68 bin 909 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 226 bin 043 adetle yüzde 70,8 pay, Dizel otomobil satışları 54 yüzde 654 adetle yüzde 17,1 pay, Hibrit otomobil satışları 30 bin 417 adetle yüzde 9,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 5 bin 667 adetle yüzde 1,8 pay aldı. 2 bin 532 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor hacmine göre;

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 8,8 azalarak yüzde 88,8 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 43,5 azalarak yüzde 0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 31,1 azalarak yüzde 0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre;

100-120 gram/kilometre arasındaki otomobiller 127 bin 694 adetle yüzde 40 pay, 120-140 gram/kilometre arasındaki otomobiller 84 bin 329 adetle yüzde 26,4 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre;

Van gövde tipi yüzde 74,7 pay ve 67 bin 854 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, Kamyonet gövde tipi yüzde 13,5 pay ve 12 bin 277 adetle 2. sırada yer aldı.