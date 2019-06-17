Tatile giren öğrencilere tavsiyeler

Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, hem öğrenciler hem de veliler için heyecan verici bir belge olan karnenin öğrencinin mevcut gelişim durumunu gösterdiğini belirtti. Anne ve babaların çocukların başarısını sadece karnedeki notları üstünden değerlendirmemesi gerektiğini vurgulayan Ilıcak, karnenin yalnızca öğrencinin performansını yansıtmadığını, aynı zamanda aile, öğretmen ve okulun da performans raporu olduğunu söyledi.

"Başarının tarifi yüksek not olmamalı"

Ebeveynlerin, çocuklarla daha fazla iletişim içinde olmaları gerektiğini belirten Ilıcak, "Bazı öğrenciler bütün yıl çalışıp iyi notlar almanın rahatlığıyla tatili dört gözle beklerken bazıları için düşük notların aileye bildirilmesi sıkıntı kaynağı olabiliyor. Çocuklar maalesef anne babalarından gelecek tepkileri kestiremeyip, cezalardan ürküp hatalı ve üzücü yollara başvurabiliyor. Karnesinde oynamalar yapan ya da ailesinden korkup intihara giden öğrencilerin öykülerine tanık oluyoruz. Bütün bu kötü olayların önüne geçebilmek için ebeveynler sadece notlara odaklanmak yerine genel olarak çocuklarının gelişimini, öğrenmesini takip edip, onları desteklemeli. Sadece yıl sonunda karneye bakıp öğüt ya da ceza veren ebeveynlerden ziyade yıl içinde çocuğuyla iletişim içinde olan ve onun ihtiyaçlarına yanıt veren ebeveynlerden olmaya özen gösterilmeli” diye konuştu.

"Kitap okuma alışkanlığı kazanmalılar"

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Ilıcak, “Alınan karneler öğrencilerin bir dönem boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Tatiller, dinlenmeyi hak ettiğimiz dönemlerdir. Bütün bir dönemin yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkınızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Aslında her gün ve her an yaptığımız işi değiştirerek de dinlenebiliriz. Bunun için tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmenin yollarını aramalısınız. Çünkü okumak, problemlerin ve sıkıntıların kaynağını kurutur" ifadelerini kullandı.

"Maddelerin olumsuz etkilerinden söz edin"

Ilıcak, ayrıca velilere de seslenerek şunları söyledi:

"Karneler çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerindeki durumlarının nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Bu bilinçle çocuklarınızın karnelerini değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınınız. Çocuklarınızın başarısızlığını problem yapmayın, başarılarını da abartmayın. Karnenin bir sonuç olduğunu unutmayın. Unutmayın; herhangi bir maddeye bağımlılık, bir başkasının kullanımını kolaylaştırır. Onu dinleyin. Eğer sizinle konuşmak istediği sırada bir işle meşgulseniz işinize ara verin, göz kontağı kurun. Maddelerin olumsuz etkilerinden söz edin. Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın."

”Tatilde çocuklarınızla zaman geçirin spor yapın”

Velilerin tatilde çocuklarıyla vakit geçirmesi gerektiğini aktaran Muzaffer Ilıcak, "Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Onlarla oyunlar oynayın, birlikte spor yapın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin. Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın. Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin" dedi.

”Onlara küçük görevler verin”

Ailelerin çocuklarıyla geçirdiği süreleri iyi değerlendirmesinin önemine de değinen Ilıcak, "Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven kazanmasını sağlayacak" dedi.