TAV, New York JFK Havalimanı'nda iki özel yolcu salonu açtı

TAV İşletme Hizmetleri Kuzey Amerika'nın uluslararası yolcu trafiği en yoğun havalimanı olan New York JFK Havalimanı'nda iki özel yolcu salonu açtı. TAV, iki yolcu salonunda yılda 200 binden fazla yolcuya hizmet verecek.

TAV Havalimanları'nın iştiraki TAV İşletme Hizmetleri 28 ülkede 90 özel yolcu salonu işletiyor. Şirketin portföyüne eklediği son havalimanı New York John F. Kennedy oldu. JFK Terminal 1'de “primeclass Lounge” ile faaliyete başlayan TAV, Terminal 4'te de “primeclass Air India Lounge”u işletiyor. Her iki özel yolcu salonu toplam 773 metrekarelik alanda hizmet veriyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “İstanbul Atatürk Havalimanı hariç tutulduğunda, 2019'un ilk yarısında toplam ciromuz yüzde 9 artışla 345 milyon avroya ulaştı. Bu büyümede, havalimanlarımız kadar özel yolcu salonu işletmeciliği hizmeti veren TAV İşletme Hizmetlerinin de önemli katkısı oldu. TAV İşletme Hizmetleri bugün 28 ülkedeki 90 yolcu salonunda yılda yaklaşık 8 milyon yolcuya hizmet veriyor. 2020'de 30 ülkede 110 yolcu salonunda 10 milyondan fazla misafirimize hizmet vermeyi planlıyoruz. Dünyanın en büyük havacılık pazarı olan ABD'de tercih edilen küresel bir marka olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz ve iyi bir ülke temsilciği yaptığımıza inanıyoruz” dedi.

61,6 milyon yolcuya hizmet verdi

Terminal 1'de yer alan özel yolcu salonundan Air China, Azerbaijan, Cayman, China Eastern, Japan Airlines, Royal Air Maroc, Norwegian, Saudia ve Türk Hava Yolları yolcuları faydalanıyor. Terminal 4'te yer alan özel yolcu salonunda ise Air India ve Egypt Air yolcularına hizmet veriyor. Yakın gelecekte Avianca, Copa, Caribbean, Hainan, Kuwait ve South African Havayolları yolcularına da hizmet vermeye başlayacak. LoungeMe uygulaması üzerinden kullanım hakkı alınabilirken, Priority Pass, Lounge Key, Diners Club, Dragon Pass kart sahipleri ve Lounge Buddy müşterileri de yakın gelecekte her iki salondan da faydalanabilecek. New York bölgesine hizmet veren dört havalimanının en yoğunu olan John F. Kennedy Havalimanı, 2018'de 33,5 milyonu dış hat olmak üzere toplam 61,6 milyon yolcuya hizmet verdi. Havalimanında faaliyet gösteren 80 hava yolu 170 noktaya direkt uçuş düzenliyor. Türk Hava Yolları 2018'de JFK Havalimanı'ndan 550 bin yolcu taşıdı.