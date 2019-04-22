TAV Teknoloji'ye IDC ödülü

İnternational Data Corporation (IDC) Türkiye ofisinin onuncusunu düzenlediği zirvede TAV Teknoloji'nin TGS için geliştirdiği yazılım ödüllendirildi. Maliyet verimliliği yaratan bilişim çözümleri kategorisinde ödül alan “TGS RMS” uygulaması, yer hizmetlerinde kaynakların en uygun şekilde kullanılmasını sağlıyor.

İnternational Data Corporation (IDC) Türkiye ofisinin onuncusunu düzenlediği zirve Antalya'da gerçekleştirildi. Bilişim teknolojileri sektöründe görev yapan 500'den fazla üst düzey yöneticinin katıldığı zirvede TAV Teknoloji'nin TGS için geliştirdiği yazılım ödüllendirildi.

TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk “Havacılık ve teknoloji tüm dünyada büyüyen iki sektör ve TAV Teknoloji olarak bu iki sektörün kesiştiği noktada, havalimanı işletmeciliği alanında çözümler sunarak tüm dünyada tercih edilen bir marka olma yolunda ilerliyoruz. Kendi mühendislerimizle geliştirdiğimiz çözümler, yolcu deneyimi geliştirerek ve operasyonel verimliliği artırarak paydaşlarımız için değer yaratıyor. Bugün sahip olduğumuz çözümler üç kıtada dokuz ülkede kullanılıyor. IDC'den aldığımız bu ödül, tamamen kendi kaynaklarımızla geliştirdiğimiz bir ürüne verilmiş olması nedeniyle bizim için ayrıca değerli” dedi.

TGS Kaynak Yönetim Sistemi (RMS) uygulaması yolcu hizmetleri personeli, yükleme boşaltma ekibi, temizlik ekibi, otobüs ve push-back araçları gibi mobil kaynakların mesafe, eşit iş yükü dağılımı, minimum kaynak kullanımı ve benzeri kriterleri gözeterek en verimli şekilde görev yapacak şekilde planlanmasını sağlıyor.