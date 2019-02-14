TAV'dan, 2018'de 255 milyon avro kar

Antalya'yı portföyüne ekleyerek 152 milyon yolcuya hizmet veren TAV, 1 milyar 181 milyon avro ciro açıkladı.

Türkiye'nin havalimanı işletmeciliğinde dünyadaki lider markası TAV Havalimanları, 2018 yılında 152 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket aynı dönemde 1,2 milyar avro ciro elde ederken net karı 255 milyon avro oldu.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener “TAV Havalimanları olarak büyüme stratejimizi oluşturan her üç alanda da başarılı bir yılı geride bıraktık. Karlı inorganik büyüme fırsatlarına odaklanma stratejimiz doğrultusunda Mayıs 2018'de Antalya Havalimanı'nı işleten şirketin yüzde 50 hissesini 360 milyon avro karşılığında satın aldık. Böylece portföyümüze 15'inci havalimanımızı ekledik.

2018 yılı organik büyüme açısından da kuvvetli geçti ve hem operasyonel hem de finansal olarak TAV Havalimanları'nın en iyi yılı oldu. 2018 yılında toplam hizmet verdiğimiz yolcu sayısı yüzde 31 artarak 152 milyona ulaştı. Antalya'dan gelen katkıyı çıkarırsak toplam organik yolcu büyümemiz 2018 yılında yüzde 8 oldu.

Üçüncü büyüme alanımız olan hizmet şirketlerimiz artık kombine ciromuzun yüzde 37'sini oluşturur hale geldi. TAV İşletme Hizmetleri Premium Traveler ve HelloSky gibi markaların sahibi, İspanya merkezli GIS şirketinin çoğunluk hissesini alarak İspanya havalimanlarına giriş yaptı ve Güney Amerika ile Avrupa'da büyüme stratejisine ivme kazandırdı. ATÜ, Havaş, BTA ve TAV Teknoloji ile birlikte TAV'ın ayak izi Danimarka'dan Endonezya'ya 21 ülkede 76 havalimanına ulaştı.

Türkiye'de turizm sektörü çok başarılı bir yıl geçirdi. 2018 yılında ülkemizi ziyaret eden Avrupalı ziyaretçi sayısı yüzde 33, Rus turist sayısı yüzde 26 ve dünyanın geri kalanından gelen turist sayısı ise yüzde 8 arttı. Böylece Türkiye'ye gelen turist sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. 2019 yılının turizm açısından daha da kuvvetli geçmesini bekliyoruz.

İstanbul Atatürk Havalimanı işletme sözleşmemiz Ocak 2021'de bitiyor. Atatürk Havalimanı'nın ticari uçuşlara daha erken kapanmasından doğacak kaybımız DHMİ tarafından tazmin edilecek. Tazminat miktarının hesaplanması danışmanlığımızı yapan KPMG ile DHMİ'nin danışmanlığını yapan PwC arasında netleştirilmekte olan teknik görüşmelerin sonucunda mümkün olacak.

Yeni havalimanını işleten şirketle TAV İnsan Kaynakları arasında çalışanların pürüzsüz bir geçiş süreci yaşayabilmesi için en yüksek seviyede koordinasyon halindeyiz. Ayrıca, Atatürk Havalimanı'ndaki ofis binamızı boşaltmamız gerektiği için Vadistanbul'da kendimize yeni bir genel müdürlük binası satın aldık.

2018 yılında faaliyetlerimizde aldığımız güçlü sonuçları aynı şekilde finansal sonuçlarımıza da yansıttık. 2018 yılında ciromuz yüzde 4 artarak 1181 milyon Avroya ulaştı. FAVÖK yüzde 13 artarak 573 milyon Avroya ulaştı. Net karımız yüzde 46 artarak 255 milyon Avroya ulaştı. 2018 yılı yatırım harcamalarımızın toplamı 92 milyon Avro oldu.

Ciro ve hizmet verilen yolcu sayısında Temmuz ayında açıkladığımız hedeflerimizi tutturduk. Antalya Havalimanı'nın muhasebe yöntemi değişikliği nedeni ile FAVÖK'te hedefimizin yüzde 1 altında kaldık. 2017 yılında Bodrum için ayrılan değer düşüklüğü karşılığının 2018 yılında kısmen ters çevrimesi nedeniyle net kâr ise hedeflerimizin üstünde geldi. Yatırım harcamalarımızın bir bölümünü 2019'a kaydırmamız nedeni ile bu kalemde açıkladığımız hedefin altında kaldık.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın özel durumu nedeniyle 2019 hedeflerimizi Atatürk Havalimanı'ndan gelecek yolcu ve finansal katkı hariç açıklıyoruz. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2019 yılında hizmet verilen yolcular hariç tutulduğunda, 2019'da yolcu sayısı 90 ile 94 milyon yolcu arasında bekliyoruz. Gene İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 2019 yılında elde edilecek FAVÖK ve tazminat görüşmelerinden çıkacak mali sonuçlar hariç bakıldığında FAVÖK'te yüzde 38 - 42 arasında düşüş bekliyoruz.

2018 Mart ayında büyüme ve temettüyü dengeleyen temettü politikamız gereğince net kârımızın yüzde 50'sini dağıtarak hissedarlarımıza 406 milyon TL nakit temettü ödedik. 2019 yılı için Yönetim Kurulumuz, gene yüzde 50 oranına denk gelecek şekilde, 2018 yılı net karından 758 milyon TL temettü dağıtılmasını Genel Kurulumuzun onayına sunacak.

19 yıl gibi kısa bir zamanda Türkiye'den küresel bir marka çıkarmayı başardık. Bu başarıyı, emekleri ve güvenleriyle havalimanı işletmeciliği alanında bir dünya markası haline gelmemizi sağlayan çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza borçluyuz. Tüm çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza TAV Havalimanları'nı bugünlere getirmekteki katkıları için tüm kalbimle teşekkür ediyorum.” dedi.