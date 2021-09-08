Tavuk Dünyası İstanbul'da şube sayısını artırdı

Türkiye genelinde faaliyette bulunan Tavuk Dünyası, İstanbul'da iki yeni restoranıyla şube sayısını 83'e yükseltti.

2012 yılında İstanbul'da ilk restoranıyla hizmet vermeye başlayan Tavuk Dünyası, yeni restoran açılışlarıyla büyüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre Başakşehir ve Esenyurt'ta açılan yeni restoranlarla İstanbul'da şube sayısını 83'e yükseltti.

Şirketin Türkiye genelinde 238 şubesi bulunuyor. Ayrıca şirket Haziran ayında Kıbrıs'ın liman kenti Girne'de açtığı restoranıyla da misafirlerine hizmet veriyor. Hedef ise yıl sonuna kadar 250 şubeye ulaşmak.