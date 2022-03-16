Taylan Antalyalı: "Yarınki maç bizim için önemli bir sınav"

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın sahasında İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Taylan Antalyalı, Barcelona orta sahası ile yapılacak mücadeleyle ilgili, "Barcelona orta sahasındaki tüm oyuncular çok kaliteli. Sergio Busquets tabii ki diğerlerinden daha tecrübeli. Yarın da ellerindeki en iyi kadroyla çıkacaklarını düşünüyoruz. İlk maçtaki mücadelemizi yine aynı sahada gösterip iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Yarınki maç bizim için önemli bir sınav"

Barcelona sonrası tur atlamaları halinde daha kolay rakiplerin geleceği görüşüne katılmadığını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Barcelona herkesin bildiği gibi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Avrupa Ligi'ne kalan tüm takımların çok güçlü olduğunu düşünüyoruz. Yarın sonuç ne olur bilmem ama, turu geçersek en az Barcelona kadar zorlu rakipler olacak. Yarınki maç bizim için önemli bir sınav" dedi.

Kendisini en çok hangi mevkide iyi hissettiği sorusuna ise Antalyalı, "Galatasaray'daki üçüncü senem. Geldiğim günden beri birçok pozisyonda oynadım. İlk zamanlar forvet dahi oynamışlığım var. O sezon son maçta da stoperde bitirmiştim. Nerede görev verilirse verilsin her maç elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Galatasaray kariyerimin büyük bölümünü savunmanın önünde oynayarak geçirdim. Şu anda oynadığım mevkiden memnunum" diye cevap verdi.