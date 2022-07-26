Taylan Antalyalı'dan çocuklar için anlamlı proje

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile başlattığı 'Gelecekteki Ben' adlı projeyle çocukların gelişimine katkıda bulunmak istiyor.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Taylan Antalyalı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile başlattığı 'Gelecekteki Ben' adlı ortak proje ile çocukların hayallerine ortak oluyor. Hayata geçirilen bu projeyle İstanbul, Ankara, Antalya, Giresun, Şanlıurfa ve Van'da yaşayan TEGV çocukları, hayallerinde yatan meslekleri resmetti. Çocukların resimleriyle tasarlanan eserlerin tüm geliri, çocukların nitelikli eğitim desteği alabilmesi için derneğin resmi internet sitesinden satışa çıkacak ve çocuklara eğitim desteği olarak dönecek.

"Çocukların gelişimine katkıda bulunmak istiyorum"

Projeyle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Taylan Antalyalı, çocuklarla birlikte vakit geçirmeyi çok sevdiğini ifade ederek, "Onların gelişimlerine bir nebze de olsun katkıda bulunmak istiyorum. Ben de küçük yaşlarda hayal kurdum ve hayalim peşinden gittim. Kolay olmadı. Kendi tecrübelerimle onlara bir nebze olsun yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Bu yüzden bu proje benim için çok anlamlıydı. TEGV ile birlikte çok önemli bir adım olarak düşünüyorum. Bence bu bir başlangıç. İlerleyen zamanlarda çok daha güzel projelerle zaman buldukça birlikte olacağımızı düşünüyorum. Çocukların sadece hayal güçlerini hayata geçirebilmeleri için cesaretlendirmek istedik. Amacımız bu şekildeydi" cümlelerine yer verdi.

Buradaki çocuklarla bir araya geldiği için çok mutlu olduğunu aktaran 27 yaşındaki futbolcu, "Buluşmak için pek bir zaman olmamıştı. Burada onları görünce aslında bir nebze de heyecanlandım. Zor soruları da vardı. Onlar ağızlarında hiçbir filtre olmadan, istedikleri gibi soru sorabiliyorlar. O yüzden beklemediğim soruları da oldu. Onların gözlerindeki ışığı görmekten dolayı çok mutluyum. Onlarla daha fazla vakit geçirmek istiyorum. Umarım uzun zaman birlikte devam ederiz" dedi.

TEGV ile iyi bir iş birlikleri olduğunu vurgulayan başarılı futbolcu, "Bu projeyi birlikte yürütüyoruz. Sadece bu proje olarak da bakmıyoruz. Önümüzde daha fazla daha çeşitli projeler de olacak. Sadece resim yapmalarını, çocukların hayal güçleriyle ilgili başladık. Onlarla birlikte çalışmaktan dolayı, bu projede olmaktan dolayı çok mutluyum. Böyle bir fırsat verdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Çocukların geleceği ile alakalı çok önemli işler yapıyorlar. Ben de bir nebze olsun katkıda bulunmak istedim" açıklamasında bulundu.

"Küçükken astronot olmak istiyordum, öyle bir hayalim vardı"

Çocukken nasıl bir hayali olduğunun sorulması üzerine Taylan Antalyalı, "Benim de hayal gücüm fena değildi. Uzay bilimi ile alakalı ilgim vardı. Öyle dergiler okuyordum. Resimlere bakıyordum. Beni etkiliyordu. O yüzden küçükken astronot olmak istiyordum. Öyle bir hayalim vardı. Hala uzay ile alakalı olayları takip ediyorum. Böyle bir düşüncem vardı. Bir yandan da futbol çok sevdiğim bir spordu. Futbola doğru yöneldim. Tişört de uzayı andıran bir tişört" şeklinde konuştu.

Bilinmese de kendisi gibi böyle sosyal sorumluluk projelerine destek veren arkadaşları olduğunu hatırlatan milli futbolcu, "Onlarla da konuşuyoruz, fikir alış-verişinde bulunuyoruz. Gerçekten bilmiyorum dışarıdan nasıl gözüküyor ama bu bizim umurumuzda değil gibi bir konu kesinlikle değil. Çocuklar özelinde gelecekleriyle alakalı ne yapabiliriz, o hayallerine ulaşmaları için onları nasıl cesaretlendirebiliriz gibi bu yolda yardımcı olmak istedim. Böyle birçok arkadaşım da var. Destek olan da birçok arkadaşım var. Onlarla birlikte çok güzel işler yapacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuklar bizim geleceğimiz"

Son olarak herkesi bu projeye davet eden Taylan Antalyalı, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Dün biz çocuktuk, şimdinin çocukları ülkemizi, dünyayı daha güzel hale getirecek olan onlar. Onların bu saf, temiz duygularını ve hayallerine kavuşmaları için herkesi destek olmaya ve onların yaptıkları bu güzel tişörtleri alıp, destek olmaya davet ediyorum. Elimizden geldiğince bu projede olduğu gibi destek olmaya devam edeceğim. Herkes bu ürünleri alarak çocuklara destek olabilirler. Böyle bir projede bana yer ayırdıkları için, çocuklarla beni buluşturdukları için" diyerek sözlerini tamamladı.