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Taylan Antalyalı'nın ilk milli maç heyecanı

Taylan Antalyalı, A Milli Futbol Takımı’nın Hollanda ile oynadığı maçta ilk kez milli takım heyecanı yaşadı.

Taylan Antalyalı, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı maçta ilk kez milli takım heyecanı yaşadı. Taylan 64. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.


A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile oynadığı karşılaşma Taylan Antalyalı için bir ilk oldu. Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından aday kadroya çağrılan Antalyalı, ilk kez milli takıma davet edilmişti. Hollanda mücadelesine yedek başlayan 26 yaşındaki futbolcu, 64. dakikada Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu ve ilk kez milli formayı giydi.

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