İhlas Haber Ajansı

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Tayyip Talha Sanuç ameliyat oldu

Beşiktaş’ta, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan başarılı savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ameliyat oldu.

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan başarılı savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç ameliyat oldu.


Beşiktaş'ın, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sağ diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçiren Tayyip Talha Sanuç, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi. Operasyon sonrası kulüpten yapılan açıklamada, "Artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs onarımı uygulanan oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanması planlanmaktadır" denildi.

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