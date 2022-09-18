Taziyeye gittiği evden çıkarken kurşun yağmuruna tutuldu

Esenyurt'ta bir adama taziye için gittiği evin çıkışında eski husumetlisi tarafından kurşun yağdırıldı. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, taziye için gittiği yerde husumetli olduğu akrabası ile karşılaşan Kahraman A. (60), binadan dışarı çıktığında silahlı saldırıya uğradı. Caddenin ortasında 5 kez ateş ettiği tespit edilen şüpheli, olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Kahraman A., çevredeki vatandaşların müdahalesinin ardından zabıta aracıyla hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralanan adamın yere yığıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, hastaneye kaldırılan şahsın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaya tanık olan bir vatandaş, “Biz içeride otururken dışarıdan 5 el silah sesi geldi. Ben dışarı çıktığımda adam yerde yatıyordu. Adama ateş ettiler ve gözümüzün önünde ağır yaralandı ve kıvranıyordu. Ambulans yetişemedi, adamı zabıta aracıyla hastaneye götürdüler. Daha sonra polisler geldi. Vuran kişiyi görmedik ancak arka sokaktan kaçtığı söyleniyor” dedi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli ise Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.