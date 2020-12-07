TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Milli Takım Heyeti ile bir araya geldi

TBF'nin İstanbul'daki binasında gerçekleştirilen görüşmede; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun yanı sıra, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Erkek Milli Takım Menajeri Kerem Tunçeri ve A Erkek Milli Takım Başantrenörü Orhun Ene yer aldı.

Görüşmenin ardından bir açıklamada bulunan TBF Başkanı Türkoğlu, “A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Orhun Ene aramıza katıldığı için çok mutluyuz. Orhun hoca ve ekibiyle birlikte milli takımımızı güzel yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum. Bugün kendisiyle FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynadığımız maçları değerlendirdik ve gelecek müsabakaları konuştuk. Avrupa Şampiyonası yolunda millilerimize başarılar diliyorum. Bildiğiniz gibi; kadınlar ve erkeklerde takımlarımızın Avrupa Şampiyonası eleme gruplarındaki maçların Kasım penceresini ülkemizde düzenlemiştik. Pandemi şartlarında, 'bubble' formatında düzenlenen bu hassas organizasyonlardaki başarımız nedeniyle; FIBA, Şubat penceresi maçlarının da ülkemizde oynanmasına karar verdi. Aynı sorumluluk duygusu ve tecrübemizle bu maçlara da en iyi şekilde ev sahipliği yapacağımızdan kuşkum yok” dedi.