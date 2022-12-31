TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan yeni yıl mesajı

Türk takımlarının geride kalan senede aldığı başarılı sonuçlara değinen ve tebriklerini ileten Türkoğlu, 2023 yılında herkese sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl diledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni yıl ile ilgili olarak bir mesaj yayımladı. Türkoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, Cumhuriyetimizin 100. yılı olması dolayısıyla büyük bir anlam taşıyan 2023'ü karşılarken, Türk basketbolunda yeni bir dönüm noktasına adım atacağımız için de ayrı bir heyecan taşıyoruz. Abdi İpekçi Spor Salonu arazisinde devam eden ve inşaat çalışmalarında önemli aşama kaydettiğimiz Basketbol Gelişim Merkezi'ni Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemize kazandıracağımız için çok mutluyuz. İnanıyorum ki; bu dev tesis tamamlandığında spor tarihimize geçecek bir yapı olacak. Türk basketbolunun gelişmesi adına bizimle aynı heyecanı paylaşan ve Basketbol Gelişim Merkezi'nin milletimizin hizmetine sunulması için büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ve TOKİ Başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. 2023 yılında inşaatı bitecek tesisimiz; Türk basketbolunun geleceğine yön verecek bir proje olmasının yanı sıra, daha fazla genç sporcuyu basketbola kazandıracak ve milli takımlar düzeyinde kalıcı başarının sağlanması için basketbolumuza önemli katkılar sağlayacak.

Türkiye; İspanya Ligi ile birlikte bütçe, başarı ve ilgi anlamında basketbolda Avrupa'da ilk ikide yer alan bir ülke. Kulüplerimizin Avrupa'daki başarıları da ülkemizdeki basketbol kalitesinin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Geçtiğimiz sezon da hem kadınlarda hem erkeklerde Türk takımlarının Avrupa sahnesine damgasını vurduğu bir yıl oldu. Kadınlar Euroleague'de final oynayan Fenerbahçe Safiport'u, Kadınlar EuroCup'ta da dörtlü finalde yer alan iki ekibimiz Çukurova Basket ve Galatasaray'ı bir kez daha kutluyorum. Aynı şekilde erkeklerde üst üste ikinci kez THY Euroleague Şampiyonu olan A. Efes'i, FIBA Europecup'ı kazanan Bahçeşehir Koleji'ni, Eurocup'ta final oynama başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor'u tebrik ediyorum. Kulüplerimizin Avrupa'daki başarılarının artarak sürmesini diliyoruz.

Geride bıraktığımız yıl A Erkek Milli Takımımız, Erkekler Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmalarında maalesef şanssız sonuçlar aldı. Ancak millilerimizin ortaya koyduğu mücadele ve performansları herkesin takdirini kazandı. Gelecek yaz düzenlenecek Olimpiyat Oyunları ön eleme müsabakalarında bu mücadeleyi sonuca da yansıtacağımızı düşünüyorum. Genç ve potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu bir takımımız var. Bunun yanında milli takımlarımızın alt yaş kategorilerinde de önümüzdeki yıllarda A Milli Takım formasını giymesini beklediğimiz birçok yetenekli basketbolcu yetişiyor. Bunun en somut örneği 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımımızın bu yaz İzmir'de Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazanması oldu. Gençlerimizi hepimizi gururlandıran başarıları için bir kez daha tebrik ediyorum.

A Kadın Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonaları Elemeleri'nde oynadıkları Slovenya ve Arnavutluk maçlarını da kazanarak, 2022'yi namağlup grup lideri olarak kapattı. U16 ve U20 kız milli takımlarımız da güzel mücadele ve başarılı performanslarının ardından Avrupa Şampiyonası A ligine yeniden yükseldiler. Erkeklerde olduğu gibi kadın basketbolunda da geleceğe daha umutlu ve güvenle bakıyoruz.

Basketbolun her eve girmesi, daha çok izleyicinin basketbol ile buluşması her zaman öncelikli hedeflerimizden bir tanesi oldu. Bu amaçla bütün liglerimizde TV'de canlı yayınlanan maç sayısını seneler içinde önemli oranda yükselttik. Aynı zamanda tüm liglerimizde TV'de yayınlanmayan maçların TBF YouTube kanalı aracılığıyla basketbolseverlere ulaşmasını sağladık. 2022 itibarıyla dijital yayınlarımızın kalitesini artırmak için önemli bir teknolojik atılımı da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Türkiye'de 15 farklı şehirdeki toplam 25 salona yapay zeka otomasyon kamera sistemi kurduk. Bu kameralar yapay zeka teknolojisiyle topu ve kalabalığı algılayarak çalışıyor ve 4K kalitesinde çekim yapabiliyor. Bu sayede salonlarımızda herhangi bir teknik personel olmaksızın tüm karşılaşmalarımızı kayıt altına alıyor ve canlı yayınlarla dünyanın dört bir yanına ulaştırıyoruz. Henüz NBA'de bile kullanılmayan bu dijital dönüşüm projemizin Türk basketboluna büyük bir değer katacağına inanıyoruz.

2022 yılındaki sponsor sayımız, Türk basketbolunun imajının ve finansal potansiyelinin ne kadar yükseldiğini ispatlarcasına artışını sürdürdü. Sadece geçen yıl 23 sponsorluk anlaşması imzaladık. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligimiz ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligimiz yeni isim sponsorlarıyla marka değerlerini yükseltmeye devam ettiler. Türk basketboluna güvenen ve basketbol ile daha geniş kitlelere ulaşmayı tercih eden bütün paydaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum.

Basketbol ailemizin değerli üyeleri ve sevgili basketbolseverler, yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için güzellikler getirmesini temenni eder, tüm basketbolseverlere sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl dilerken; ülkemizde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor başarılarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Bu düşüncelerle yeni yılınızı kutlar, herkese spor ve sağlık dolu bir yıl dilerim."