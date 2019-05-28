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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan yalanlama

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iftar programına katılmadığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programına katılmadığı yönünde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.


Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçı ve sporcularla Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldiği iftar programına katılmadığı yönündeki haberlerin, gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hidayet Türkoğlu, "İftara katılmadığım yönünde yalan haber yapan Sözcü gazetesi; kaliteli ve dürüst habercilik için hakkımda haber yapmadan önce benden veya ekibimden bilgi alabilirsiniz. Türk sporuna ve Türk basketboluna inandığım doğru ve dürüst yolda hizmet vermeye devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" ifadelerini kullandı.


Hidayet Türkoğlu, iftarda çekilen ve kendisinin de yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

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