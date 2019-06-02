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TBL Play- Off Yarı Final: Anadolu Efes: 80 - Galatasaray Doğa Sigorta: 68

TBL Play-Off Yarı Final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 80-68 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.

TBL Play-Off Yarı Final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 mağlup ederek, seride 2-0 öne geçti.



Salon: Sinan Erdem


Anadolu Efes: Bryant Dunston 12, Vasilije Micic 10, Adrien Moerman 10, Krunoslav Simon 4, Doğuş Balbay 3, Metecan Birsen 4, Buğrahan Tuncer 3, Sertaç Şanlı 11, Shane Larkin 12, Yiğitcan Saybir 5, Ömercan İlyasoğlu 6, Onuralp Bitim


Başantrenör: Ergin Ataman


Galatasaray Doğa Sigorta: Aaron Harrison 3, Tai Webster 10, Zach Auguste 5, Nigel Hayes 9, Göksenin Köksal 2, Marko Arapovic 10, Ege Arar 8, Caner Erdeniz, Hasan Emir Gökalp 8, Erol Can Çinko 11, Can Korkmaz 2


Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan


1. Periyot: 24-14 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 46-30 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 67-42 (Anadolu Efes lehine)


5 faulle çıkan: Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)

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