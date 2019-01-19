İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayı Yıldırım ile mevlit programına katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ile mevlit programına katıldı.

Vatandaşlar programa katılan TBMM Başkanı Yıldırım'a büyük ilgi gösterdi.


TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın bir yakını için Ümraniye Hazreti Ali Camii'nde mevlit programı düzenlendi. Programa TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, başkan adaylarına camiye gelişleri sırasında yoğun ilgi gösterdi. Başkan adayları kalabalığın arasından güçlükle ilerledi.


Programın sonunda TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım tarafından uğurlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.