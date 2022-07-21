TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Duhok'taki saldırılara ilişkin soruları cevapladı

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Irak-Duhok'taki saldırılara ilişkin soruları yanıtladı. Teröristlerin yapması yüksek bir eylem olarak gözüküyor diyen Şentop, HDP'nin meclisi toplantıya çağırmasına yönelik soru üzerine ise "bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarını da samimiyetsiz buluyorum ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı İstanbul'da yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Irak-Duhok'taki saldırılara ilişkin konuşan Şentop, “Öncelikle oradaki saldırıda vefat eden kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yaralananlarda da acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesini uzun zamandır insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde sürdürüyor ve buna azami dikkat gösteriyor. Bu hem siyasi hem hukuki anlamda ki hassasiyet Türkiye'nin elinde bulunan askeri imkanlar, teknolojik imkanlarda yürütüle bilir sürdürüle bilir bir hassasiyet. Türkiye aranan Türkiye de çok büyük katliamlar işlemiş, cinayetler işlemiş olan teröristleri münferit eden tek tek bularak etkisi hale getiriyor veya yargılanmak üzere Türkiye'ye getiriyor. Dolayısıyla teröristlere karşı yürütülen insani ve hukuku hassasiyetler içerisinde bir mücadele var. Bu mücadeleyi yürütebilecek kabiliyete de sahip Türkiye. Dolayısıyla sivillere yönelik böylesi bir saldırının en başta Türkiye'yi rahatsız ettiğini ifade etmek isterim. Bu konuda zaten dış işleri bakanlığımızın da açıklaması oldu. Bu saldırının mahiyetinin ortaya çıkartılması ve faillerinin tespiti yönünde Türkiye'nin her türlü çabaya ve iş birliğine hazır olduğunu içişleri bakanlığımız ifade etti” diye konuştu.

“Terör örgütünün, teröristlerin yapması yüksek bir eylem olarak gözüküyor”

Askeri kaynaklarının terör saldırısı olduğuna ilişkin iddialarına ilişkin konuşan Şentop, “Böyle bir ihtimal çok yüksek. Zaten Türkiye'nin bölge de teröristlere karşı geçekleştirmiş olduğu faaliyetlere gölge düşürmek için terör örgütünün, teröristlerin yapması yüksek bir eylem olarak gözüküyor” ifadelerini kullandı.

HDP'nin mecilsi toplantıya çağırmasına yönelik soru üzerine ise Şentop, “Meclisinin toplanması usulü belli bu tür şeyler daha çok siyasi mesajları. Ben bu güne kadar teröristlerin terör örgütünün sivillere karşı gerçekleştirmiş olduğu bir çok eylem meydana geldi. Bunlarla ilgili meclisi toplantıya çağırmak bir yana her hangi olan bir toplantıda görüş beyan etmedikleri gibi bunu kınayan açıklamaları bile olmayan arkadaşların bu şekilde bir siyasi açıklama yapmalarını da çok yanlış ve samimiyetsiz buluyorum” dedi.