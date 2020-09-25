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TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi’nde Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM İstanbul Çalışma Ofisi'nde Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile bir araya geldi.


PAB Başkanlığı görevinin sona erecek olması nedeniyle veda ziyaretlerini sürdüren Gabriela Cuevas Barron geçtiğimiz günlerde TBMM'yi ziyaret etmiş, PAB'ın 130'uncu yıl dönümü nedeniyle TBMM tarafından bastırılan “130. Yıl Kitabı”nın lansman programına katılmıştı. Barron veda ziyaretleri kapsamımda İstanbul'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret etti. TBMM İstanbul Ofisi'ndeki görüşmeye, TBMM Parlamentolar-Arası Birlik (PAB) Komisyonu Başkanı ve İstanbul milletvekili Ravza Kavakçı Kan da katıldı.

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