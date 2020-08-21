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TBMM Başkanı Şentop: ”Bu bir başlangıç, inşallah bunun arkası da gelecek”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili, “Önemli bir sonuca ulaşıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi ile ilgili, “Önemli bir sonuca ulaşıldı. Bu bir başlangıç, inşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır” dedi.


Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sondaj çalışmaları sonucu Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini verdi. Dolmabahçe'deki basın açıklamasına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Şentop, ”Türkiye için tarihi bir gün. Türkiye'nin en büyük ithalatı enerji alanında. Yıllık olarak muazzam paralar vermek zorundayız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığıyla enerji bakanlarımız büyük gayret sarfettiler. Nihayetinde önemli bir sonuca ulaşıldı. Tabii bu bir başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye açısından bütçemizin çok önemli bir kısmı için gider olan bir konuda Türkiye kendi kendine yeter hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Bunun arkasında yatan şey irade ve kararlılıktır. Millet olarak hepimizin sevineceği bir olay. Ben hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu olaya sevinmesi gerektiği kanaatindeyim. Öyle olacağını da düşünüyorum. Türkiye enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

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