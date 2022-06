TBMM Başkanı Şentop: “Çocuklar, aziz milletimizin en değerli varlıkları”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Esenler'de minikler için düzenlenen “Esenler Karne Şenliği” etkinliğine katıldı. Başkan Şentop, “Çocuklar, anne babalarının göz bebekleri olduğu kadar aziz milletimizin de en değerli varlıkları” dedi.

Esenler Belediyesi, eğitim-öğretim dönemi boyunca okullarda ter döken minikler için “Esenler Karne Şenliği” etkinliğine ev sahipliği yaptı. Esenler Dörtyol Meydan'da düzenlenen etkinliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından çocuklar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a, çocukluğuyla ilgili sorular da sordu.

“Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yapacağımız daha çok şey var”

Esenler Karne Şenliği'nde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Çocukluk; hayatımızın en değerli, en güzel dönemidir. Hepimiz o günleri özlemle anarız. Aynı zamanda çocukluk en çok biriktirdiğimiz dönemdir. Bilgiler, anılar, hatıralar biriktiririz. Gözlemlerimizi, duyduklarımızı biriktiririz. Sadece matematik, Türkçe, fen bilgisi öğrenmiyoruz. Çocukluğumuzda toplumsal değerleri, ahlaki değerleri de öğreniyoruz. İyi ve ahlaklı insanlar olmayı, yardımsever, merhametli olmayı da öğreniyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız için yapacağımız daha çok şey var. Onlara güzel bir gelecek sunmak için hepinize büyük sorumluluklar düşüyor. Tatil demek sadece dinlenmek, eğlenmek değil. Yeni şeyler öğrenmek, yeni beceriler kazanmak için de büyük bir fırsat. Meraklı olduğunuz konularda araştırmalar yapmanızı, yabancı dilinizi geliştirmek için filmler izlemenizi, müzik dinlemenizi, sanatla ilgilenmenizi tavsiye ediyorum. Tabii bilgisayar, telefon var ama hayattan kopmayın, daima hayatın içerisinde olmaya çalışıp, gayret gösterin. Esenler Belediyesi'nin sizleri düşünerek açtığı Şehir ve Çocuk kanalında çok zengin içerikli programlar var. Aynı zamanda karne ödülü olarak da çeşitli hediyeler sunarak sizleri sevindirmeyi amaçlamışlar” ifadelerinde bulundu.

“Çocuklar, aziz milletimizin en değerli varlıkları”

Tüm çocuklara seslenen Başkan Şentop, “Sizler, anne babalarınızın göz bebekleri olduğunuz kadar aziz milletimizin de en değerli varlıklarısınız. Sizler sevgiyi, barışı, iyiliği, yardımlaşmayı, vicdanı, merhameti ifade ediyorsunuz. Sizler bu güzelliklerimizle büyüdüğünüzde yarınlarımız çok daha güzel olacak. Esenler'de, İstanbul'da, Anadolu'da, bütün vatan sathında, Türk dünyasında, İslam dünyasında, bütün dünyada çocuklar daha mutlu, huzurlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar. Sevgili çocuklarımız sağlıkla büyüsünler, şeref ve haysiyetlerini muhafaza ederek ahlaklı, adaletli, dürüst, vicdanlı kişiler olarak hayata değer katsınlar. Allah herkese yüreğinden geçen hayırlı temennilerini nasip etsin” açıklamasında bulundu.

Yeni açtıkları dijital kanal olan “Şehir ve Çocuk Kanalı”yla ilgili konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Bugün Türkiyemizin her tarafında çocuklarımız karnelerini aldı. İki yıl pandemi dolayısıyla yapamamıştık. Her sene olduğu gibi çocuklarımızın bu karne şenliğinde, bu karne sevincine ortak olmak, onların sevincini paylaşmak, onlara yaşadığı şehrin imkanlarıyla buluşturup onlara hediyelerini takdim etmek üzere her yıl şenlikler düzenliyoruz. Bugün de şenliğimize Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız teşrif ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Esenler, İstanbul'da en geç nüfusa sahip olan ilçelerden bir tanesi. Genç bir nüfusumuz var. Yaklaşık 100 bin civarında öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizin her biri, bu ülkenin, bu milletin, aziz milletimizin geleceğinde çok önemli. İstedik ki sadece okullarda, sadece okulların dört duvarı arasında değil, sokakta da, evde de her hanede de çocuklarımızla buluşacağımız imkanları ve ortamları hazırlayalım. Bir taraftan Şehir Ekranıyla beraber şehrin bütün unsurlarına ulaştığımız Şehir Ekranı televizyonumuz diğer taraftan Radyo Esenler'le beraber radyoda buluştuğumuz, diğer tarafta aynı radyoyla beraber gençlerle buluştuğumuz bir ortamda dedik ki kanallarımızdan bir tanesini sadece çocuklarımıza has yapalım ve sadece çocuklarımız için özgün programlar yapalım. Onun için de Şehir ve Çocuk diye bugün ilk dijital televizyon kanalımızı açıyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinlikte sosyal medya üzerinden güvenli içeriklerle yayın yapan “Şehir ve Çocuk Kanalı”nın tanıtımı da yapıldı. Geleneksel ve dijital oyunların oynandığı şenlikte, jonglör gösterileri ve karaoke gibi pek çocuk aktiviteleri gerçekleşti.