TBMM Başkanı Şentop: "Öğrencilerimiz şimdi kritik aşama, yani tercih aşamasındalar, başarılar diliyorum"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Önce Öğrenci' adlı programında konuşma yaparak, “Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama yani tercih aşaması. Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Başarılar diliyorum tüm gençlerimize” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği 'Önce Öğrenci' isimli Üniversite Tercih Destek programına katıldı. Programa Şentop'un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve öğrenciler de katıldı. Düzenlenen programda öğrencilere tercihleri ve gelecekleri hakkında deneyimlerini aktaran Şentop, daha sonra basın mensuplarına programa ilişkin açıklama yaptı.

"Öğrencilerimiz şimdi kritik aşama, yani tercih aşamasındalar, başarılar diliyorum"

'Önce Öğrenci' programında konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki en genç milletvekilimiz Rümeysa Kadak, aynı zamanda bizim Başkanlık Divanımızın da üyesi. Geçen yıl da ben bu etkinliğe katılmıştım, bu yıl da burada gençlerimizin daha çok önemli bir aşaması var. Program üniversite tercihi ile ilgili öğrencilerin fikirlerinin oluşmasına katkıda bulunmak için düzenleniyor. Ben katılmıştım, yine katıldım. Aslen ben hukukçuyum, dolayısıyla hukukla ilgili kendi hayatımdan bazı örnekler vermek suretiyle ile meslekle ilgili kendilerine fikir vermeye çalıştım. Ben bütün programların faydalı olacağına inanıyorum, zor bir süreç, liseyi bitirdi gençlerimiz. Yoğun bir şekilde sınavlara hazırlandılar ve sınavlar bitti. Şimdi artık çok önemli, kritik bir aşama yani tercih aşaması. Herkese gönlündeki yerin, arzu ettiği, hayal ettiği yerin nasip olmasını Allah'tan diliyorum. Başarılar diliyorum tüm gençlerimize. Çok önemli bir aşama, önümüzdeki yılların birçok alandaki öğrencilerini, akademisyenlerini, meslek erbaplarını buradaki gençler arasından göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Gençlerimizin durumunu anlamak zorundayız"

Programda gençler için bir şeyler yapmaya gayret ettiklerini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır ise, "Sizler için bu önemli. Biz gençlikle olan her şeyde yanında olmaya gayret ediyoruz. Geçenlerde Polonya'ya gittik biz, Birleşmiş Milletler'in orada Urban forumu vardı, gerçekten orada olmamız gerekiyor. Dünyanın her yerinde olmamız gerekiyor. Her zaman şunu söylüyorum, gençlerimizin durumunu anlamak zorundayız. Empati yapıyoruz ama gerçekten hissetmek lazım" ifadelerini kullandı.