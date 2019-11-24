TBMM Başkanı Şentop öğretmenlerle bir araya geldi

Şentop öğretmenlere, “Birbirlerini sevmeyi, farklı olandaki güzelliği görmeyi de öğretiyorsunuz. Sizin aktardığınız değerlerimiz sayesinde istikbalimize güvenle bakıyoruz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Florya Atatürk Köşkü'nde Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle buluşma programına Şentop'un yanı sıra, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan katıldı. TBMM Başkanı Şentop, öğretmenlerin yeni nesil üzerindeki etkilerine değindi. Her insanın öğretmenlerle ilişkisi olduğunu belirten Şentop, “Ömrü boyunca hastane kapısından girmemiş insanlar olabilir. Ya da bir karakola gitmeyen, adliye önünden geçmeyen yüz binlerce kişi vardır. Muhasebeci, avukat ya da benzer meslek gruplarıyla da çok kişinin işi olmaz. Fakat bir öğretmenin tedrisatından geçmeyen kişi yoktur. Hele günümüzde olmaması asla düşünülemez. Ülkemizde ortalama yaşama süresinin 80 yıl olduğunu düşündüğümüzde, hemen herkesin ömrünün en az yüzde 10'una tekabül eden bir meslek. Zorunlu eğitim öncesinde bu oran biraz daha aşağıdaydı. Öğretmenlerimizle sadece öğrenci olarak ilişkimiz yok. Aynı zamanda veli olarak ilişkiliyiz. Bu sebeple 24 Kasım gününde öğretmenlerimizi anmayı hepimiz için milli bir vazife kabul ediyorum" diye konuştu.

“Sizin aktardığınız değerlerimiz sayesinde istikbalimize güvenle bakıyoruz”

Öğretmenler sayesinde geleceğe güvenle bakıldığını dile getiren Şentop, “Devletimiz göreve çağırınca hudutlarımız dışına da gidiyorsunuz. Köy, kasaba, şehir ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyorsunuz. İnanıyorum ki hepiniz meslek aşkıyla, milletimize hizmet etme aşkıyla dolusunuz. Zengin, fakir demeden çocuklarımızı eğitmek, değerlerimizi onlara öğretmek arzusuyla görevinizi yapıyorsunuz. Eğer milletçe birliğimizi, barışımızı muhafaza ederek huzur ve güven içinde yaşıyorsak sizin çocuklarımıza aktardığınız, aşıladığınız değerlerimiz sayesindedir. Çünkü onlara sadece bilgiyi aktarmıyorsunuz. Değerler eğitimi, davranış eğitimi de veriyorsunuz. Birbirlerini sevmeyi, farklı olandaki güzelliği görmeyi de öğretiyorsunuz. Sizin aktardığınız değerlerimiz sayesinde istikbalimize güvenle bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğitim demek, nitelik demek”

“Eğitim demek, nitelik demek” düsturu ile geleceğin öğretmenler sayesinde parlak olduğunu ifade eden Şentop, “İlk ve ortaöğretim müfredatına tabi 18 milyon evladımız var. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan 1 milyona yakın öğretmenimiz, 18 milyon evladımızın eğitim-öğretiminden sorumlu. Bu sayıya da özel okullarımızdaki 150 bine yakın öğretmenimizi de eklersek 1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. Akdeniz'deki Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta dahil dünyada BM üyesi 38 devletin nüfusu bizim eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek. Geleceğimiz adına övünülecek, gurur duyulacak bir tablo. Çünkü eğitim demek nitelik demek, yarınlara hazırlanmak demek. Bu anlamda istikbalimizi çok parlak görüyorum” diye konuştu.