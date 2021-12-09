TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dönem başkanlığını Türkiye'nin devraldığı İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeleri Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı'nda, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammad Qasim Khan Suri ve beraberindeki parlamento heyetini kabul etti.

Kabulün başında kısa bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye ile Pakistan arasında çok müstesna bir ilişki vardır. Bu müstesna başka ülkeler örnek olması gereken ilişkinin tarihi temelleri var. Halklarımız arasındaki yakınlık zemini de yükselmektedir. Türkiye ve Pakistan liderleri sık sık bir araya gelmekte, telefonla istişarelerde bulunmaktadır. Uluslararası alanda ortak tavır belirlemek için mutabakatlarımız var. Parlamentolarımız arasında da çok güçlü ilişkilerimiz var. Daha önce 1 Haziran 2021'de Pakistan İslamabat'ta yapılan Ekonomik İşbirliği Teşkilatı toplantısında dostlarımızla bir aradaydık. Görüşmeler yaptık. Bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birlik zemini, bizim İSİPAB diye isimlendirdiğimiz bu parlamenter yapının güçlenmesini, etkili hale gelmesini arzu ediyoruz. Bu sebeple inşallah toplantıdan sonra dönem başkanlığı da Türkiye'ye geçiyor, birlikte sizlerin de katkılarıyla çok etkili işler yapacağız diye ümit ediyorum” dedi.