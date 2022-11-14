TBMM Başkanı Şentop "Türkiye'ye terörle mesaj iletmek isteyenler karşılığını bulacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Taksim'de patlamanın olduğu noktaya çiçek bıraktı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Dün gerçekleşen hain terör saldırısı, patlatılan bomba sebebiyle burada 6 vatandaşımız vefat etti, şehit oldu. 81 vatandaşımız yaralanmıştı. Bunların önemli bir kısmı taburcu oldu. Tedavisi devam edenler var. Öncelikle vefat eden vatandaşlarımıza Canab-ı Haktan rahmet diliyorum, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da şifalar temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanların mutlaka karşılık bulacağını vurgulayan Şentop, "Acımız büyük, öfkemiz büyük. Türkiye'ye bu şekilde terör örgütleri ve terör eylemleri vasıtasıyla mesaj iletmek isteyenler, Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı huzurunu bozmayı hedefleyenler mutlaka bunun karşılığını bulacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi olayın gerçekleştiği andan itibaren kimlerin, hangi haince söylemler içinde olduğunu, bu iş ile ilgili hangi haince değerlendirmeleri yaptığın biliyor. Gerek kuklaları, gerek arkasındaki kuklacıları milletimiz biliyor. Devletimizi de bunlara gereken cevabı vermeye muktedirdir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalışanlar mutlaka kendileri istikrarsızlaşacaktır. Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar, mutlaka kendi ülkelerinde huzursuzluğu tadacaktır" diye konuştu.

Şentop kısa zamanda faili yakalayan güvenlik güçlerini tebrik ederek, "Bunun mutlaka ilişki ağı da ortaya çıkarılacaktır. Arkasında hangi güçlerin bulunduğu da tespit edilecektir. Bunlarla ilgili de gereken cevabı en şiddetli şekilde mutlaka vereceğiz" açıklamalarında bulundu.