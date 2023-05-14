TBMM Başkanı Şentop Üsküdar'da oyunu kullandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar'da kullandı. Şentop, “Hayırlı olsun memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için. Akşam da artık sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oyunu kullanmak için saat 11.30'da Üsküdar Küçük Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Şadıman-Polat Çebi İlkokulu'na geldi. Şentop, eşi Sabriye Şentop ve kızları Saliha Gülru Şentop ve Seniha Begüm Şentop ile sandık başına gitti. Şentop ve ailesi, 3295 numaralı sandıkta oy kullandı. Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Saffet Çebi Ortaokulu ile yan yana bulunan okulda oyunu kullanmış oldu.

“Hayırlı olsun memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için”

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Şentop, “Tüm seçmenler ve vatandaşlarımız için kolaylıklar diliyorum. Sükunet içerisinde, kurallara uygun. Türkiye, 110'a yakın seçim yaptı 1950'den beri. Olgunluk içerisinde geçiyor, ben takip ediyorum. Ben, iki kızım ve eşim beraber biz de oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun memleketimiz için, Türkiye için, milletimiz için. Akşam da artık sonuçları takip edeceğiz, bekleyeceğiz” dedi.