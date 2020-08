TBMM Başkanı Şentop'tan Doğu Akdeniz açıklaması

Süleymaniye Camisi'nde aşure ikramının ardından Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Yunanistan haksız bir davanın, olmayacak bir işin peşinde. Türkiye gerek ekonomik gücü, gerek askeri gücü, gerekse siyasi kararlılığı bakımından haklarını, menfaatlerini ve yetkilerini koruyabilecek, kimseye yedirmeyecek bir kudrettedir. Bunu göstermek her zaman mümkündür. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ile beraber öğle namazını Süleymaniye Camisi'nde kıldı. Şentop, namazının ardından Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret etti. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı türbede dualar okudu. Daha sonra Şentop, Muharrem ayı vesilesiyle Süleymaniye Cami önünde kurulan stantta vatandaşlara su ve aşure ikramında bulundu.

Aşure ikramının ardından konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Bugün Aşure günü. Dolayısıyla hem burada Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği okunan hatim duasını yaptık. Hem de aşure dağıttık. On Muharrem günü olarak da Muharrem Ayı olarak da mübarek bir ay. Peygamber Efendimiz bu ayın bereketinden istifade edebilmek için Ramazan'dan sonra oruç tutma bakımından en kıymetli günlerin Muharrem ayında olduğunu ifade ediyor. Bir de bizim insanlık tarihine baktığımızda Hz. Adem'e kadar çok önemli olaylar On Muharrem günü gerçekleşmiş. On Muharrem'in hatırlanma sebebi daha üzücü bir olayla alakalı. Peygamber Efendimizin çok kıymet verdiği torunu Hz. Hüseyin Efendimizin yanında 72 kişi ile beraber şehit edildiği, yanında Ehli Beyt'ten insanların da bulunduğu bir toplulukla şehit edildiği gün” diye konuştu.

“Doğu Akdeniz'e en uzun kara sınırı olan ülke Türkiye'dir”

Avrupa Birliğinin Doğu Akdeniz konusuyla ilgili tavrını değerlendiren Şentop, “Doğu Akdeniz'de birkaç aydır önemli gelişmeler var. Enerji kaynaklarının, hidrokarbon kaynaklarının bulunma ihtimaline binaen yapılan tespitlere göre gelişen bazı olaylar. Buna sınırı olan ülkeler var. Doğu Akdeniz'e en uzun kara sınırı olan ülke Türkiye. Burada Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Mısır ve Libya var. Fakat Doğu Akdeniz ile hiçbir alakası, sınır bağlantısı olmayan bazı ülkelerin de kendi çıkarları ve menfaatleri için bu bölgedeki halkların çıkarlarını, menfaatlerini çiğneyerek gasp etmeye çalışma niyetiyle bu bölgeye üşüştüğünü görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eğer kurallar varsa bu kurallara herkes uyacak”

Şentop, konuşmasının devamında, “Bunlardan birisi Fransa'dır. Doğu Akdeniz'e sınırı olan bir ülke değil. Fransa Batı Akdeniz'de. Fransa Doğu Akdeniz'de askeri varlığını arttırmaktan bahsediyor. Bu tuhaf bir açıklama. Siz böyle bir takım çıkar, menfaat gördüğünüz yerlerde kendinize hak iddia ediyorsanız başkaları da Fransa'nın güneyinde Batı Akdeniz'de hak iddia edebilir. Başka bazı ülkelerde Batı Akdeniz'de Fransa'nın güneyinde askeri varlık arttırma yoluna gidebilir. Eğer kurallar varsa bu kurallara herkes uyacak. Kendi çıkarına, kendi menfaatine göre kuralları esnetme uluslararası hukuku esnetme, kuralları çiğneme hakkını kimse kendinde görmemeli” dedi.

Türkiye'nin kimsenin hakkına, hukukuna talip olmadığını dile getiren Şentop, “Kimsenin hakkından hukukundan bir parça kendisine istemiyor. Fakat Türkiye kendi hakkını hukukunu, uluslararası hukuk olarak bu bölgede, Doğu Akdeniz'de sahip olmuş olduğu hakkı ve yetkileri sonuna kadar koruma konusunda kararlı. Bunları hiç kimseye yedirmeme konusunda da kararlı. Bu kararlılığımızı gösterdik. Göstermeye de devam ediyoruz. Bundan sonra da göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“Yunanistan haksız bir davanın, olmayacak bir işin peşinde”

Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tavrı ile ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, “Yunanistan'ın peşine takılan ülkelerin daha önceki dönemlerde de olduğu gibi şimdi de kısa bir zaman içerisinde hüsrana uğrayacaklarını biliyoruz. Çünkü Yunanistan haksız bir davanın, olmayacak bir işin peşinde. Çok daha gerilere gidersek Yunanistan'ı pohpohlayarak 1920'lerde Anadolu'ya da gönderenler oldu. Kısa bir zaman içerisinde derslerini aldılar. Zaman geçtikçe bunlar unutuluyor. Türkiye gerek ekonomik gücü bakımından gerek askeri gücü bakımından gerekse siyasi kararlılığı bakımından haklarını, menfaatlerini ve yetkilerini koruyabilecek, kimseye yedirmeyecek bir kudrettedir. Bunu göstermek her zaman mümkündür. İnşallah böyle bir durumla karşılaşmayız, herkes uluslararası hukuka saygı gösterir ve hakkına razı olur” dedi.