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TBMM Başkanı Yıldırım, cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı

Cuma namazını Ortaköy Camii’nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ardından merhume Nermin Şişmanoğlu’nun cenaze namazına katıldı.

Cuma namazını Ortaköy Camii'nde kılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, ardından merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Yıldırım, cenaze namazının ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.


Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, cuma namazını Ortaköy Camii'nde kıldı. Yıldırım daha sonra merhume Nermin Şişmanoğlu'nun cenaze namazına katıldı. Cenaze namazının ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım camiden ayrıldı.

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