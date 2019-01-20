TBMM Başkanı Yıldırım'dan ALS hastaları için komisyon müjdesi

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ALS Derneği'nin düzenlediği "Yaşatmak için Adım At" kampanyasının cihaz dağıtım ve teşekkür törenine katıldı. Yıldırım, "Ankara'ya döndüğümde ALS hastaları adına bir komisyon kurulması için elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

ALS Derneği tarafından düzenlenen "Yaşatmak için Adım At" kampanyasının cihaz dağıtım ve teşekkür töreni düzenlendi. Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törende Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda ALS hastaları için koşan gönüllüler, destekçiler, marka ve kurumlar bir araya geldi. Bu sene 3'üncü kez katılım sağlanan maratonda, 29 Ekim-25 Kasım arasında 156 koşucu ve 888 bağışçı ile beraber 212.732,00 TL bağış toplandı. 100 ALS hastasına jeneratör alınması hedeflenen kampanya başarı ile sonuçlandı. Törene TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım, Zihni Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Asaf Güneri, Beylikdüzü Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ali Onur, teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ALS Derneği Başkanı İsmail Gökçek ile ALS hastaları ve yakınları katıldı.

ALS hastalığına karşı verilen fedakarca mücadeleye katkı veren yardımseverlere takdirlerini iletmek için salonda bulunduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "Bugün gücün ve mutluluğun temeli olan sağlığın önemini daha iyi anlayacağımız bir ortamı paylaşıyoruz. Toplumumuzda bazılarımızın farkında bile olmadığı bir hastalığa karşı verilen fedakarca mücadeleye küçük de olsa katkıda bulunan yardımsever kardeşlerimize takdirlerimi iletmek için buradayım. Onlarla beraber olduğumu anlatmak için buradayım. ALS kısaca kas erimesi ve omurilik tahribatı denebilecek bir hastalık" diye konuştu.

"Ankara'ya dönüşümde ilk işim bu olacak"

Ankara'ya döndüğünde yapacağı ilk işin ALS hastaları için bir komisyon kurulmasını sağlamak olduğunu söyleyen Yıldırım, “ALS konusunda İsmail Gökçek ve eşi Adalet hanımın verdiği mücadele her türlü takdirin üzerindedir. Özellikle Adalet hanım öyle bir dirayet ortaya koydu ki birçok insanı bu hastalık konusunda bilinçlendirdi ve bu hastalıkla mücadeleye dahil etti. Az önce yan yana otururken bana bir teklifi oldu. 'Sizin sosyal devlet, engelliler konusunda çalışmalarınızı biliyoruz. Bir isteğimiz var. ALS gibi henüz tedavisi tespit edilemeyen hastalık türlerini ele almak üzere mecliste bir komisyon kurulsun. Biz de bu komisyona gelelim ve katkı sağlayalım. Bu konuda toplumsal farkındalık çok daha ilerlesin. Bilinmeyen bu hastalıkların bilinmeyen yönleri de oraya çıksın' dedi. Bu konuda gereken neyse yapacağımın sözünü burada veriyorum. Ankara'ya dönüşümde ilk işim bu olacak. Belki de bu görevi bırakmadan yapacağım son iş de bu olacak" dedi.

"Devletin elinin buraya uzaması gerekiyor"

Hasta yakınları ve gönüllü doktorlar olmasa ALS hastalarının bakımlarının zor olduğunu belirten Yıldırım, “8 bin civarında ALS hastası var. Özel tedavi hizmeti verecek bir ALS kliniği yok. Demek ki bu bir ihtiyaç. Yani hasta, aile, hekim işbirliği bu iş için kafi değil. Devletin elinin buraya uzaması gerekiyor. Hasta kardeşlerimizin yakınları ve gönüllü hekimlerimiz olmasa, bakımları maalesef zor" ifadelerini kullandı.